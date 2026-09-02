El vestido de Nicole Kidman que anticipa la nueva era de Versace

Nicole Kidman asiste al estreno de «Practical Magic 2», de Warner Bros. / Monica Schipper/Getty Images/AFP Foto: Getty Images via AFP - MONICA SCHIPPER

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La actriz Nicole Kidman convirtió el estreno de “Prácticamente magia 2″ en la revelación de lo que será la nueva era de Versace. Para la alfombra roja en Los Ángeles lució el primer diseño de Pieter Mulier para la casa italiana.

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Kidman llevó un vestido negro, alineado con la estética de la película, que anticipa la visión del diseñador belga al frente de la marca. El diseño, elaborado en encaje hecho a mano, tiene una falda asimétrica y un pronunciado escote. La actriz lo complementó con una gargantilla y unos stilettos de Manolo Blahnik del mismo material.

El diseñador belga Pieter Mulier fue nombrado como director artístico de Versace en febrero, pocos días después de anunciar su salida de Alaïa tras cinco años.

El anunció lo hizo Prada, el nuevo propietario de la marca italiana. El creador tendrá la difícil misión de relanzar Versace tras la salida prematura, en diciembre, del que era su director artístico Dario Vitale.

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¿Quién es Pieter Mulier?

Mulier nació en Ostende, Bélgica. Se formó en arquitectura y fue descubierto a principios de los años 2000 por su compatriota Raf Simons, quien lo incorporó a su equipo para la línea masculina.

El estilista se convirtió rápidamente en la mano derecha de Simons y lo siguió a Jil Sander, luego a Dior en 2012, y finalmente a Calvin Klein en 2016.

En 2021 lo nombraron al frente de Alaïa, convirtiéndose en el primer director artístico de la firma desde el fallecimiento de su fundador, Azzedine Alaïa, en 2017.

En cinco años, el belga -galardonado en noviembre con el premio internacional a diseñador del año en los CFDA Awards en Nueva York- logró proyectar la marca a nivel internacional, cosechando buena crítica y éxito comercial.

Vale la pena mencionar que Versace no tenía director artístico desde que Dario Vitale se fue en diciembre, menos de nueve meses después de su nombramiento.

Versace, casa fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, sigue siendo un ícono de la moda italiana, con colecciones lujosas y sensuales.

Pero la marca se debilitó tras siete años dentro del grupo estadounidense Capri Holdings (marcas Michael Kors y Jimmy Choo), y Prada concluyó su adquisición en 2025 por 1.250 millones de euros, formando así un nuevo gigante italiano de la moda.

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