El vestido de novia Chanel de Dua Lipa requirió más de 1.000 horas de trabajo manual

Dua Lipa y Callum Turner en su matrimonio civil. / Dua Lipa en Instagram Foto: Dua Lipa en Instagram

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Dua Lipa, la artista británico-albanesa, se casó con el actor Callum Turner, conocido por su participación enAnimales fantásticos, usando un espectacular vestido de novia de alta costura de Chanel. El diseño fue confeccionado a mano con 480.000 cuentas del Atelier Montex y joyas trampantojo que requirieron 1.155 horas de costura por parte de Lesage.

El vestido, según la marca, cuenta con una cola de dos metros y tiene forrado 25.000 plumas de Lemarié, un trabajo que realizaron varias casas artesanales francesas.

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El velo de tul, de seis metros, tiene una imagen “poética de pájaros y flores, bordados con cuentas y plumas, y mejorados con apliques de organza cortados a mano”, detalló la firma. El velo también requirió de 3.000 horas de trabajo manual artesanal por parte de las casas artesanas Atelier Montex y Lemarié.

Además, fue el primer diseño nupcial creado por Mattieu Blazy, director creativo de la casa desde diciembre de 2024.

“Chanel felicita a Dua Lipa por su boda. Es un honor para nosotros haberla vestido para este día tan especial”, escribió la firma francesa junto a una publicación con imágenes del vestido.

El vestido Chanel no fue ni el primero ni el único de la cantante. La celebración de la pareja duró tres días y la artista optó por varios estilismos, como un entallado vestido blanco Bottega y un collar de Bvlgari.

Para la ceremonia civil y secreta, que se celebró el 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres, Inglaterra, la cantante lució un traje de chaqueta de Schiaparelli con joyas de Bvlgari y una pamela de Stephen Jones, un estilismo que tuvo notables referencias Bianca Jagger en su boda en 1971 con Mick Jagger.

La boda llegó después de una relación que comenzó en enero de 2024 y que la pareja había mantenido con un perfil relativamente discreto.El compromiso ya había sido mencionado por la propia Dua Lipa en una entrevista con la edición británica de Vogue.

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