El vestido negro de Karol G en los Latin Grammy: quién lo diseñó y otros datos

La cantante colombiana Karol G recibió en la noche del jueves 13 de noviembre el Latin Grammy a canción del año por su éxito ‘Si antes te hubiera conocido’.

La colombiana aparaceió en la alfombra elegante con un vestido negro de pedrería con escote en V y un bordado de plumas de avestruz en la cadera, lo que marcaba sus curvas.

El diseño fue hecho a la medida por la firma Óscar de la Renta y el estilismo lo hizo Brett Alan Nelson.

De la Renta nació el 22 de junio de 1932 en Santo Domingo y era era el único varón de los siete hijos de la dominicana Carmen María Antonia Fiallo y del puertorriqueño Óscar Avelino de la Renta.

Óscar de la Renta, quien falleció a los 82 años en su casa de Connecticut (Estados Unidos ) después de varios años luchando contra el cáncer, mostró desde muy joven aptitudes artísticas.

El diseñador siempre sedeclaró orgulloso de sus raíces hispanas y muy especialmente de su país, al que dio su pleno apoyo para impulsar el turismo.

“En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto”, dijo la artista colombiana durante su discurso.

Vale la pena mencionar que la artista ha estado en los últimos años más relacionada con la moda.

Incluso acaba de lanzar una colaboración junto a Diesel, en la que se fusiona el estilo de la artista paisa con la esencia de la marca, que se destaca por la autoexpresión y la libertad.

La colección cuenta con nueve piezas y, según la marca, el director creativo, Glenn Martens, la ve como una celebración de la música y el espíritu creativo de Karol G, específicamente de su nuevo álbum Tropicoqueta, lanzado en junio.

“Esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón. Para mí, Diesel representa todo lo que Tropicoqueta significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de Tropicoqueta a la moda con ellos, llegó en el momento perfecto", dijo Karol G.

