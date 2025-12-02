El vestido transparente con el que Sienna Miller anunció su embarazo

La actriz británico-estadounidense Sienna Miller (izquierda) y la empresaria británica de belleza Charlotte Tilbury posan durante los Fashion Awards 2025. / EFE/EPA/Andy Rain Foto: EFE - ANDY RAIN

La actriz Sienna Miller ha anunciado el embarazo de su tercer hijo mostrando su evidente barriga en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025, celebrados en Londres.

Miller, que comenzó su carrera como modelo, se ha ataviado con un traje completamente transparente en tono blanco que dejaba ver su silueta. Será el segundo hijo junto al actor Oli Green, pero el tercero de la actriz, de 43 años.

En enero de 2024, la actriz dio a luz a su primera hija en común. Miller tiene otra hija, de 13 años, llamada Marlowe, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge.

La actriz, conocida ‘it girl’, ha participado en películas como ‘Factory Girl’ (2006), ‘American Sniper’ (‘El francotirador’, 2014) o la saga ‘Horizon’ (2024), de Kevin Costner.

Vale la pena mencionar que los British Fashion Awards reúnen a la comunidad mundial de la moda en Londres y es la principal fuente de recaudación de fondos para la Fundación BFC, que apoya el crecimiento futuro de la industria de la moda británica a través de iniciativas centradas en la educación, la concesión de subvenciones y la tutoría empresarial.