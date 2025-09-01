Eleonora Morales: en la moda encontré una herramienta sanadora

Eleonora morales (Leon Foto: Arturo Rodriguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Eleonora Morales es una empresaria de moda, que cuenta con dos empresas enfocadas en la sostenibilidad: Garage Sale by EM, de prendas de segunda mano que pasan por un proceso de reparación, limpieza y restauración, y Luxe by EM, en la que venden el archivo (colecciones pasadas) de grandes marcas y diseñadores.

Marcas y diseñadores como Johanna Ortíz, Esteban Cortázar y Silvia Tcherassi, han participado en sus compañías.

En la industria, Morales se ha destacado por poner en la conversación el uso de prendas de segunda mano y la reutilización como algo “chic”. Su mensaje siempre ha sido muy claro: “no hay nada más sostenible que lo que ya existe“.

Por eso, la invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

La moda para mí siempre ha sido una herramienta de felicidad. Cuando era niña, era una ilusión. Hoy en día es una realidad. No solamente es mi pasión, es mi trabajo y mi vida. En la moda encontré una herramienta sanadora. No veo la moda como prendas de vestir o como algo banal. Para mí transciende, al punto en que puede ayudar a las personas a tener mayor seguridad en sí mismas y mejorar su autoestima. La moda es una herramienta muy poderosa.

Además, actualmente logramos que la moda se acercara a la gente, pues hemos democratizado la moda con eventos y espacios abiertos al público y sin ningún costo. Le hemos dado la oportunidad a las personas de adquirir piezas exquisitas, en algunos casos de grandes marcas y diseñadores a precios asequibles.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Mi mamá, sin duda. Si yo soy apasionada por la moda, mi mamá (Luz Marina) es la loca de la moda. Mi mamá me enseñó la delicia de la moda desde niña. Amaba vestirse de una manera única y auténtica. Nunca le importó “el qué dirán”. Y eso nos lo cultivó a mi hermana y a mí. Nunca nos vistió como a las demás personas y cuando fuimos creciendo y ya nosotras escogíamos lo que queríamos usar, ella siempre nos motivaba a vestirnos de manera diferente, a atrevernos y a gozarnos la moda.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Mi mamá. Amo que es una mujer bohemia. Nos heredó el gusto por la moda y la estética. Y lo que más amo es que es una mujer profunda: ama la moda de manera intelectual. No le interesa que las cosas combinen, sino que coordinen. Y lo único que busca con la moda es ser ella misma.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Uno de mis outfits más icónicos fue el de la Gala Mambo 2023. Jorge Duque, diseñador colombiano, me hizo el vestido más exquisito inspirado en todo mi tema de columna. Tengo mi columna reconstruida con varillas y tornillos. Ese año mi cuerpo no aguantó el peso de ese instrumental, se me fracturaron 3 vértebras y perdí dos discos de movimiento. Fue un año duro e intenso y Jorge logró representar todo en un solo vestido. Fue como un sueño para mi convertir el dolor en mi aliado y, finalmente, en una fantasía de vestido.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

No tener estilo, es tener estilo. Uso lo que quiera literalmente. Un día soy rockera, otro día mezclo todo con todo, después soy minimalista y, tal vez, de la nada totalmente boho. En una palabra podría ser ecléctica.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Mi familia, mis raíces, mi crianza, de dónde vengo y cómo fui criada. He recorrido el mundo desde niña, gracias a mis papás. Y eso me abrió los ojos a conocer, ver y observar. Por eso, tengo un gusto tan particular. Lo que uno no conoce y no ha visto, lo juzga. Por eso, entre más ves el mundo, menos limitaciones tienes y comprendes al otro.

8. Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mis viajes con mis papás y mi hermana.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Hay que saber llegar y hay que saberse ir. Y también sería el que daría.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

En una mujer auténtica que cree en la libertad a través de la moda. Una mujer que promueve la sostenibilidad, la cultura y que se ha dedicado a construir país, como empresaria.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.