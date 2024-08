“Emily en París”: este es el bolso colombiano que aparece en la serie

Emily Cooper utiliza una cartera Silvia Tcherassi. / Netflix Foto: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX - Netflix

La plataforma Netflix estrenó la primera parte de la cuarta temporada de “Emily en París”, una serie que cuenta la vida y los romances de Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, una ambiciosa ejecutiva de marketing veinteañera de Chicago, que consigue el trabajo de sus sueños en París.

La serie también cuenta con una interesante propuesta en moda. Darren Star, creador y guionista, menciona que esta temporada tiene muchos estilos que acaparan la atención, “y eso es parte de la diversión de la serie. Todos los looks de Emily tienen algo detrás, siempre. No se trata solamente de probar nuevos peinados o maquillajes: hay una intención creativa real y específica detrás de las elecciones”, le comentó a la producción.

En esta temporada, el vestuario de Emily refleja su crecimiento y madurez. También hay un eje floral que une sus atuendos, y eso representa que ella era una flor que todavía no había brotado en las temporadas anteriores, “pero ahora está floreciendo como mujer, mostrando su verdadera personalidad, afirmándose, volviéndose mucho más fuerte, con un estilo que está reinterpretando los códigos de la moda parisina”, explica Netflix.

“Quizás es Lily Collins, quien me ha inspirado más esta temporada. Es verdad que en las temporadas anteriores le rendimos homenaje a Audrey Hepburn. Así como a la nouvelle vague, al cine de Francia y a sus íconos de la música pop. Y, este año, hemos evolucionado y madurado. Encuentro a Lily cada vez más hermosa, la veo cada vez más mujer. Creo que está floreciendo cada vez más en su rol de mujer y productora. Así que también quería, con su bendición, hacerla florecer”, le dijo a la producción Marylin Fitoussi, la persona que está detrás del vestuario de la serie.

Collins le contó a la producción que “el peinado y el maquillaje son elementos muy importantes. Elegimos un conjunto, y, luego, dejo que Mike Désir y Aurélie Payen jueguen. Fue muy divertido encontrar algo especial para cada look. Vemos cómo va creciendo el flequillo de Emily y va pasando por esa transición. Se va pareciendo un poco más a la Emily recién llegada a París, pero su estilo ha evolucionado”.

De acuerdo con la actriz, esta temporada disfrutó mucho el vestuario porque es el que más se acerca a su propio estilo. “Creo que hubo algo más europeo en los looks, y eso me inspira mucho. Sentí que Emily se había graduado de la carrera de Moda y regresaba este año con más tenacidad y fuerza en sus elecciones de vestuario, eligiendo diferentes marcas y atrayendo diversas inspiraciones”.

Para esta temporada utilizaron 25.000 piezas de vestuario y accesorios. 2.500 pares de zapatos (150 pares son de Louboutin), unas 350 carteras y aproximadamente 3000 piezas de joyería. Entre los accesorios se destaca un bolso amarillo, con aros dorados y flecos de la colombiana Silvia Tcherassi que utiliza Cooper en el episodio 402. El bolso Toblach Bag Yellow Nude cuesta $990.000, pero en la página web de la marca homónima de la diseñadora barranquillera está agotado.

“Esta temporada me ha permitido desarrollar el proyecto, madurar conceptos, ver muchos desfiles, conocer a gran cantidad de diseñadores (desde las grandes casas de moda hasta aquellos que están recién empezando y tienen mucho futuro) y poder conocer a fondo el ADN de la próxima temporada. Después de todo, fue un lujo. Pude crear conceptos y hacer cosas que no había tenido tiempo de hacer en las temporadas anteriores, como encargar cosas a la medida”, dijo Fitoussi.

Según la diseñadora de vestuario, se enamora de cada una de las 25 000 piezas de vestuario y accesorios. “Las elijo una por una. Es un flechazo. Si la pieza no me convoca, si no me parece que cuenta una historia, si no siento una melodía al verla, no la uso. No me importa la marca. Al construir las siluetas, buscamos tonalidades, proporciones y estampas que se complementen unas a otras. No quiero vender algo; mi intención es mostrar y proponer lo inesperado. Estas piezas no se ven a diario, no se usan en la vida cotidiana, y ni tú ni yo podríamos comprarlas o añadirlas a nuestro vestuario, pero contemplarlas es un placer”.

La vestuarista agrega que “estar rodeada de todas esas piezas me alegra todas las mañanas. Me encanta estar en mi showroom, mirando colecciones de carteras. Quiero que todos, empezando por los miembros de mi equipo, puedan disfrutar de la existencia de todas estas piezas no publicadas, que suelen ser únicas, modelos exclusivos, de alta costura o prototipos que no fueron a producción. Quiero que todos tengan acceso a esta belleza porque la belleza es buena para el cuerpo y para el alma. Unifica e inspira. Me llena de alegría y me dibuja una sonrisa en el rostro todos los días. No puedo estar amargada si estoy rodeada de tanta belleza”.

