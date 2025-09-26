“Empecé a diseñar a los 15 años”: Daniela Valencia, creadora de True

Daniela Valencia, creadora de True. / Cortesía Foto: danivalencia0630937

Daniela Valencia nació en Nueva York, pero desarrolló su carrera en Medellín. Esta primera ciudad ha sido su fuente de inspiración, así como su cultura musical y de moda. De esa pasión nació True, una de las marcas referentes de streetwear en Colombia. En 2022, con una pasarela que interactuó con esa ciudad, trajo nuevos referentes de cuerpo y belleza y entendiendo el espíritu de la tendencia imperante, marcó un paradigma en un mercado tan competido como el de la moda urbana.

La marca ha realizado varias colaboraciones, entre las que se destacan New Era, New Balance y Maluma. Además, está muy bien posicionada en la cultura urbana. Para 2024 exportaban a siete países y tenían tiendas en Bogotá, Medellín, Cali y Miami.

“True fue pionera en la categoría del streetwear en Colombia. Abrió puertas y logró inspirar a una generación para demostrar que, partiendo de un sueño, se podían alcanzar grandes cosas con muy poco o con casi nada”, dice Daniela Valencia, directora creativa de la marca, que acaba de lanzar “Love is the best mixer“, una colaboración con Smirnoff sobre la diversidad y el amor sin etiquetas ni prejuicios.

“Quisimos volver a poner sobre la mesa la conversación del amor libre y el amor sin etiquetas, pero desde una visión más fresca, más arriesgada y más picante. Es una campaña con un tono de comunicación fuera de lo tradicional, que habla del lenguaje y la esencia de ambas marcas”, dijo la empresaria.

Valencia se describe como una persona receptiva a las críticas y al feedback. “En medio de mis defectos, que obviamente tengo muchos, me considero una buena líder. Soy una persona muy intuitiva —demasiado intuitiva—, apasionada, genuina, y creo mucho en mi propia identidad". La directora creativa responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña?

Cuando era niña, yo misma le hacía la ropa a las Barbies. No había internet, ni marcas, ni nada de dónde referenciarse. Era pura creatividad. Empecé a diseñar a los 15 años y en ese momento todo salía de mi cabeza, no existía Pinterest, Instagram ni TikTok. A pesar de que he evolucionado como persona y como marca, esa sensibilidad e identidad siguen intactas. Me siento muy orgullosa de eso, porque confirma que mis ideales y mi filosofía han perdurado con los años.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Dos cosas. La primera, que no encontraba en el mercado el estilo que quería para vestirme. Y la segunda, una necesidad económica.

¿Quién es tu ícono de moda?

Tengo muchos referentes que me inspiran. El fundador de Nike me inspira mucho por su historia y lo que logró. Ronnie Fieg, creador de Kith, es uno de mis más grandes referentes. En la música admiro mucho a Rihanna y Miley Cyrus.

¿Cuál es tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o lo usarías?

Si tuviera que usar algo toda la vida sería una t-shirt y unos bikers.

¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Tener muy claro el concepto.

¿Cómo describirías tu estilo?

True.

¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y tu vida personal?

La música. Siempre me gustó el hip hop y el R&B, y hoy en día el reggaetón también ha sido un pilar muy importante para la evolución de la marca.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mis viajes. Todos mis viajes, porque me inspiran muchísimo y me abren la mente.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El mejor consejo que he recibido recientemente es no quedarse estancado en los pensamientos, no darles más trascendencia de la necesaria. Y el consejo que yo daría es ese mismo: no quedarse atrapado en ideas que no te dejan avanzar y la mejor forma de calmar la ansiedad es hacer que las cosas pasen.

¿Cuándo mencionen tu nombre, como te gustaría que te pensaran

Inspiración.

