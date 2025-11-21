En fotos: así fue el lanzamiento de la colaboración entre Mario Hernández y Disney

"Después de más de 45 años de trayectoria, sentimos que la marca estaba lista para contar una historia global sin perder su raíz colombiana. La colaboración con Disney demuestra que en Colombia se pueden hacer grandes cosas con calidad, con pasión y con talento local: cada producto fue diseñado y fabricado por manos colombianas. Esta es además una forma de decirle al país que los sueños que parecen imposibles, se logran con disciplina, con amor y con propósito”, dijo Mario Hernández Zambrano, presidente y fundador de Mario Hernández.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga