En fotos: Dua Lipa, Penélope Cruz y más famosas en la Semana de la Alta Costura de París

París reúne a los mejores diseñadores y famosos para presentar sus novedades. El “front row”, la calles y la ciudad se convierten en el mejor escenario para mostrar las tendencias de moda.
La esposa del presidente francés, Brigitte Macron (C), conversa con el cantante francés Marc Lavoine (I) mientras asisten al desfile de la colección de alta costura femenina primavera/verano 2026 de Stephane Rolland, en el marco de la Semana de la Alta Costura de París, el 27 de enero de 2026. / Geoffroy Van Der Hasselt / AFP
Foto: AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT