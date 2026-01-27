Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

En fotos: Dua Lipa, Penélope Cruz y más famosas en la Semana de la Alta Costura de París

París reúne a los mejores diseñadores y famosos para presentar sus novedades. El “front row”, la calles y la ciudad se convierten en el mejor escenario para mostrar las tendencias de moda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
27 de enero de 2026 - 10:03 p. m.
La esposa del presidente francés, Brigitte Macron (C), conversa con el cantante francés Marc Lavoine (I) mientras asisten al desfile de la colección de alta costura femenina primavera/verano 2026 de Stephane Rolland, en el marco de la Semana de la Alta Costura de París, el 27 de enero de 2026. / Geoffroy Van Der Hasselt / AFP
Foto: AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Dua Lipa

Semana de la Alta Costura de París

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.