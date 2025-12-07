Logo El Espectador
En fotos: “Equestrian”, la colección de Alado que une elegancia y tradición

La colección está inspirada en el universo ecuestre, en la belleza del caballo y su conexión con las personas. La propuesta también nace del encuentro con Druidessart (Maria Alejandra Calle Ph.D), cuya sensibilidad y relación profunda con el mundo ecuestre se convirtieron en una musa esencial para esta propuesta.

Redacción Moda
07 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Ecuestre es la nueva colección de Alado, que está inspirada en los viajes. "Viajar nos revela aquello que permanece, lo que resuena en la memoria y en la sensibilidad", explicó la marca.
“Su manera de mirar los caballos —con devoción estética, intuición y una comprensión casi ritual de su naturaleza— abrió un nuevo camino creativo para Alado. A través de su obra, descubrimos una forma distinta de leer el territorio, la belleza y el tiempo, que terminó de dar forma al espíritu de esta colección", comentó la marca

