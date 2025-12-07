En fotos: “Equestrian”, la colección de Alado que une elegancia y tradición

“Su manera de mirar los caballos —con devoción estética, intuición y una comprensión casi ritual de su naturaleza— abrió un nuevo camino creativo para Alado. A través de su obra, descubrimos una forma distinta de leer el territorio, la belleza y el tiempo, que terminó de dar forma al espíritu de esta colección", comentó la marca

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.