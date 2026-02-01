En fotos: Karol G y su vestido negro de escote en la espalda: ¿quién lo diseñó?

Karol G asiste a la gala previa a los Grammy «Salute To Industry Icons», organizada por la Academia de la Grabación y Clive Davis, en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. / EFE/EPA/Chris Torres Foto: EFE - CHRIS TORRES

Karol G asistió a la gala previa a los Grammy «Salute To Industry Icons», organizada por la Academia de la Grabación y Clive Davis, en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. La artista será una de las presentadoras de la ceremonia.

La colombiana lució un espectacular vestido negro de Dsquared2. La pieza tenía un escote profundo en la espalda y unas cadenas plateadas en los laterales.

La cantante complementó su vestido con unas sandalias y maxiaccesorios plateados (aretes grandes y un collar con una cruz), también lució su nuevo corte de cabello con una cola recogida y el fleco.

El vestido es de la marca Dsquared2 creada en 1995 por los hermanos canadienses Dean y Dan Caten. Los gemelos comenzaron su carrerea en la industria de la moda en 1984 cuando estudiaron diseño en Parson’s en Nueva York.

De acuerdo con la página de la marca, su filosofía es una mezcla vanguardista de iconografía canadiense, arte italiano y sensualidad. “Las colecciones son una fusión perfecta entre lo deportivo y el glamour, masculinas y femeninas, desconectadas y extravagantes, creando un concepto distinto de lujo alternativo”.

Los diseños de Dsquared2 también los han lucido artistas como Madonna y Christina Aguilera. Los hermanos viven entre Milán y Londrés y las colecciones se fabrican en Italia. “Lo que da lugar al lema de la marca: ‘nacida en Canadá, fabricada en Italia”.

Karol G compartió un video en sus redes sociales en el que muestra el diseño y lo acompañó con la frase: “Qué linda, Carolina”. También le agradeció al equipo de estilistas que crearon su look.

