En vivo: siga la alfombra roja de los Premios Óscar 2026

Teyana Taylor. / EFE/EPA/Ryan Sun Foto: EFE - RYAN SUN

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Comenzó la alfombra roja de los galardones a lo mejor del cine desde el mítico Dolby Theatre, antiguo teatro Kodak, en Los Ángeles.

La alfombra roja es la antesala de la ceremonia y es considerada como uno de los momentos más importantes de la noche, pues es la oportunidad para ver un desfile de famosos y de las personas más creativas de la industria con vestuarios que ser roban las miradas.

Vale la pena mencionar que este tipo de ceremonias, tienen tanta relevancia en exposición de marca y generación de contenido y conversación en redes sociales, “que las firmas de lujo negocian previamente con los actores más cotizados para vestirlos, siguiendo estrategias como el uso de piezas recién salidas en pasarela, o incluso el desarrollo de diseños a la medida para estas figuras”, comentó Diana Lunareja, consultora de marcas de moda.

En esta oportunidad el presentador serán el reconocido comediante estadounidense Conan O’Brien.

Algunos de los artistas que confirmaron su presentación en los premios son Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway, Chase Infiniti, Mikey Madison, Paul Mescal, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow, Maya Rudolph, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal y Bill Pullman.

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