Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

Este es el vestido que Petro le llevó a Melania Trump: ¿quién lo diseñó?

La prenda hecha a mano y de lana será entregada a Melania Trump.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
03 de febrero de 2026 - 01:26 p. m.
Este es el vestido que Petro le obsequiará a Melania Trump. / Tomada de la cuenta de Instagram de Hajsu Etnomoda
Este es el vestido que Petro le obsequiará a Melania Trump. / Tomada de la cuenta de Instagram de Hajsu Etnomoda
Foto: Hajsu Etno
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este martes el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca, en Washington, la cita más importante en materia exterior de esta administración.

Como parte de su visita oficila, Petro llevó varios obsequios para Trump y su esposa, Melania Trump, entre los que se encuentran café, artesanías y un vestido artesanal diseñado por Hajsú Etnomoda, marca fundada en 2011 por Flor Imbacuán Pantoja, diseñadora indígena nariñense.

El vestido fue hecho en telar a mano por indígenas del departamento de Nariño con lana de oveja, seda natural, algodón, bambú, lino cashmere y alpaca.

La prenda hace parte de la colección Raíz Dorada. “Más que un vestido, es arte textil ancestral tejido en La Guanga por artesanas del sur de Colombia. Una creación que nació de nuestras entrañas, donde la memoria del territorio se transformó en arte”, explicó la marca en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la marca, “Hajsú es el lugar donde la moda contemporánea se fusiona con la riqueza cultural”.

Hajsú Etnomoda está ubicado en el resguardo indígena de Carlosama, en Nariño. La marca nació tras la recopilación de años de experiencia generacional en la actividad de tejeduría en Guanga.

La marca ofrece pañolónes, abrigos, chumbes, chalecos, ruanas, polleras, entre otros. “Piezas elaboradas 100 % a mano en Guanga, empleamos fibras naturales en lana de oveja, seda natural y algodón”.

Este proyecto ha participado en eventos como Expoartesanías, Expoartesano, Anato, Manos de Oro y eventos de moda y artesanía a nivel departamental. También venden en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa.

“Más allá de su propuesta estética, Hajsú impulsa el desarrollo social y económico de más de 90 familias artesanas, ofreciendo espacios terapéuticos de sanación y fortalecimiento comunitario, especialmente a mujeres víctimas del conflicto. Su sede, La Casa de la Guanga, es hoy un referente de etnoturismo y patrimonio vivo, donde visitantes nacionales e internacionales pueden conocer la riqueza simbólica del tejido y vivir experiencias de conexión cultural y espiritual. Hajsú es más que moda: es una plataforma de resistencia, sostenibilidad y orgullo indígena”, dice la página oficial de Bogotá Fashion Week sobre la marca.

Por el momento, no se sabe el valor del vestido, pues los precios cambian de acuerdo a los materiales y las técnicas.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Hajsú Etnomoda

Gustavo Petro

Melania Trump

Estados Unidos

Donald Trump

Moda colombiana

 

Gilberto R.M.(54899)Hace 1 hora
Mr. PETROSKY, siempre del lado del pueblo artesano nacional y orgulloso del trabajo de ellas y ellos.
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
imaginese usted un vestido para Melania.... antes no le llevo un par de calzoncillos a trump..... que asesor en diplomacia usa??? otro de 3 M de dólares en 2 meses???
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.