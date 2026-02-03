Este es el vestido que Petro le llevó a Melania Trump: ¿quién lo diseñó?

Este es el vestido que Petro le obsequiará a Melania Trump. / Tomada de la cuenta de Instagram de Hajsu Etnomoda Foto: Hajsu Etno

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca, en Washington, la cita más importante en materia exterior de esta administración.

Como parte de su visita oficila, Petro llevó varios obsequios para Trump y su esposa, Melania Trump, entre los que se encuentran café, artesanías y un vestido artesanal diseñado por Hajsú Etnomoda, marca fundada en 2011 por Flor Imbacuán Pantoja, diseñadora indígena nariñense.

El vestido fue hecho en telar a mano por indígenas del departamento de Nariño con lana de oveja, seda natural, algodón, bambú, lino cashmere y alpaca.

La prenda hace parte de la colección Raíz Dorada. “Más que un vestido, es arte textil ancestral tejido en La Guanga por artesanas del sur de Colombia. Una creación que nació de nuestras entrañas, donde la memoria del territorio se transformó en arte”, explicó la marca en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la marca, “Hajsú es el lugar donde la moda contemporánea se fusiona con la riqueza cultural”.

Hajsú Etnomoda está ubicado en el resguardo indígena de Carlosama, en Nariño. La marca nació tras la recopilación de años de experiencia generacional en la actividad de tejeduría en Guanga.

La marca ofrece pañolónes, abrigos, chumbes, chalecos, ruanas, polleras, entre otros. “Piezas elaboradas 100 % a mano en Guanga, empleamos fibras naturales en lana de oveja, seda natural y algodón”.

Este proyecto ha participado en eventos como Expoartesanías, Expoartesano, Anato, Manos de Oro y eventos de moda y artesanía a nivel departamental. También venden en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa.

“Más allá de su propuesta estética, Hajsú impulsa el desarrollo social y económico de más de 90 familias artesanas, ofreciendo espacios terapéuticos de sanación y fortalecimiento comunitario, especialmente a mujeres víctimas del conflicto. Su sede, La Casa de la Guanga, es hoy un referente de etnoturismo y patrimonio vivo, donde visitantes nacionales e internacionales pueden conocer la riqueza simbólica del tejido y vivir experiencias de conexión cultural y espiritual. Hajsú es más que moda: es una plataforma de resistencia, sostenibilidad y orgullo indígena”, dice la página oficial de Bogotá Fashion Week sobre la marca.

Por el momento, no se sabe el valor del vestido, pues los precios cambian de acuerdo a los materiales y las técnicas.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.