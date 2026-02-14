Este fue el vestido de coronación de Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla

El vestido de la coronación. Foto: Vía IG

Michelle Char se coronó como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en la noche del viernes 13 de febrero utilizando un espectacular vestido verde.

Los barranquilleros y asistentes se dieron cita en el estadio Romelio Martínez para coronar a sus reyes del Carnaval, en un evento que incluyó un recorrido sonoro por la historia de la Arenosa, más de 500 bailarines en escena y 12 apariciones de la reina con vestidos pensados para cada momento y detalle.

Char comenzó desde pequeña su formación en la escuela de Julie de Donado e hizo parte del Ballet de Barranquilla durante 10 años. En 2018, fue capitana juvenil del Country Club y ha hecho parte de grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina. Desde hace tres años integra el grupo Fuerza Negra, ganando junto a ellos dos Congos de Oro.

También estudió diseño de interiores y productos en la Universidad NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán. Tiene una empresa de moda, 08mil, inspirada en el código postal de la ciudad.

¿Quién diseñó el vestido?

El vestido es una joya hecha a mano inspirado en las esmeraldas colombianas. “Raíz viva” fue diseñado por Alfredo Barraza, reconocido por sus diseños para reinas.

El diseñador barranquillero Alfredo Barraza se dio a conocer por sus diseños creados y utilizados desde 1984 por las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena.

Aunque estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Caribe, se enfocó en el diseño de moda, inspirado por su mamá, quien era modista.

El diseñador también ha creado diseños para las reinas del Carnaval de Barranquilla y ha presentado sus creaciones en plataformas como Colombiamoda.

