Estos son los nuevos cargos directivos en Givenchy y Christian Dior Couture

El conglomerado de lujo francés LVMH anunció dos nuevos nombramientos de cargos directivos en Givenchy (división de moda y marroquinería) y en Christian Dior Couture (alta costura).

Amandine Ohayon, antigua directora ejecutiva de la marca española de moda nupcial Pronovias, será la nueva directora ejecutiva de Givenchy partir del 9 de enero de 2026.

Ohayon sustituirá al italiano Alessandro Valenti, quien, a su vez, ha sido nombrado director general adjunto a cargo de las actividades comerciales de Christian Dior Couture a partir del 12 de enero de 2026.

LVMH precisó en un comunicado que Ohayon reportará a Pietro Beccari, presidente y director general de LVMH Fashion Group y de Louis Vuitton, mientras que Valenti lo hará a Pierre-Emmanuel Angeloglou, director general de Christian Dior Couture.

Para Beccari, la nueva directora ejecutiva de Givenchy “desempeñará un papel central en la aceleración del nuevo capítulo de crecimiento” de esta firma “gracias a su capacidad única para colaborar con los talentos más creativos, sumada a su liderazgo inclusivo y a su experiencia en el sector minorista”.

Por su parte, Angeloglou estimó que Valenti “aportará una contribución esencial” al crecimiento de Christian Dior Couture por “su visión, su experiencia en el grupo y su capacidad para movilizar a los equipos frente a los retos del negocio”.