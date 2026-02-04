Eugenia, la historia del bolso que volvió a lanzar Silvia Tcherassi

Eugenia es el nombre del bolso. / Cortesía Foto: Cortesía

Silvia Tcherassi lanzó la segunda edición del Eugenia bag, inspirado en el movimiento, en la geometría y en una sensación de libertad.

En esta edición, “este movimiento es acentuado por el tono crema, creando un efecto espectacular”. Sobre el proceso de creación, la diseñadora contó que, “cuando empezamos a pensar en esta cartera, el color cream siempre estuvo en mente, no solo porque es uno de mis favoritos y por su versatilidad, sino porque sabíamos que esa tonalidad iba a realzar la sensación de movimiento y crear más contraste. Cuando llegó la primera muestra, quede feliz con el resultado y ahora estoy más feliz de poder compartirla”.

El bolso, que está en tonos atemporales que van desde el crema hasta el medianoche, “cuenta con flecos largos en cascada que capturan el característico sentido de movimiento de la marca, realzados por nuestros nudos que se han convertido en parte integral del ADN de la casa en los últimos tiempos”, detalló la marca.

Otro dato interesante es que Eugenia es el segundo nombre de la diseñadora barranquillera. De acuerdo con la diseñadora, como se había lanzado el bolso “Sofia”, “se quería dar continuidad al concepto de nombres familiares y el segundo nombre de Silvia, que muchos no conocían, capturaba el espíritu de este accesorio”.

Además, buscaron crear una pieza que fuera un complemento perfecto a cualquier guardarropa y que reflejara una sensación de libertad.

Gia x Silvia Tcherassi

La diseñadora también anunció su nueva colaboración con Giaborghini, una marca reconocida por su artesanía, sensibilidad moderna y tradición florentina.

La colección captura el espíritu de la primavera a través de dos estilos de calzado: una sandalia de tacón medio y un modelo plano con un sutil toque de inspiración masculina.

“Marcando 8 años de trabajo conjunto, esta colaboración rinde tributo a una mujer que valora la estética, la integridad y la calidad”, explicó la marca. La colección, en edición limitada, estará disponible desde el próximo 9 de febrero.

