Falleció Iris Apfel, icono global de la moda

Iris Barrel, conocida como Iris Apfel, es una empresaria estadounidense, diseñadora de interiores e ícono de la moda. Foto: Cortesía

Iris Barrel, más conocida como Iris Apfel, falleció este viernes 1 de marzo según se informó en su cuenta oficial de Instagram. La noticia fue confirmada por Stu Loeser, un portavoz de la emblemática figura. Tenía 102 años y su deceso se registró en su casa de Palm Beach, en Florida.

Apfel se distinguió por impulsar un estilo propio hasta su muerte. En una entrevista de 2011 con The New York Times aseguro que “cuando no te vistes como todo el mundo, no tienes que pensar como todo el mundo”.

¿Quién era Iris Apfel?

Nació el 29 de agosto de 1921 en Queens, Nueva York. Era hija del importador Samuel Barrel y de Sadye Barrel, la dueña de una boutique de moda.

Desde los 11 años compraba su ropa, porque su mamá estaba ocupada y no podía acompañarla. El valor del primer vestido que compró sin compañía de un adulto fue de US$12,95.

Comenzó su carrera en el diseño y la moda en la revista Women’s Wear Daily, como asistente del ilustrador de vestuario y trabajó en la parte editorial.

En 1947 conoció a Carl Apfel, con quien se casó en 1948 y estuvieron juntos por 67 años, hasta que el empresario textil murió en 2015.

En 1950 fundaron Old World Weavers, una exitosa compañía textil y de diseño de interiores.

En nueve ocasiones trabajó como diseñadora de interiores para la Casa Blanca, en Estados Unidos, durante las administraciones de los presidentes Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Clinton.

A los 84 años saltó a la fama tras la exhibición en 2005 de “Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection”, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en donde se exhibieron 80 piezas que mostraron la mezcla de su estilo. Un recorrido entre prendas de lujo de firmas como Dior, Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Geoffrey Beene y Lanvin, hasta objetos de segunda y de mercados de pulgas de todo el mundo.

En 2014, Albert Maysles realizó un documental sobre su vida llamado Iris.

En 2022, a sus 101 años, realizó una colaboración global con la empresa sueca H&M. En ese momento la compañía aseguró que “Iris Apfel representa la noción de que el estilo y la inspiración pueden provenir de cualquier lugar y de cualquier persona, sin importar el precio.