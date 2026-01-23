Feid, Mon Laferte, Lunay y más en el desfile de Willy Chavarria en París

Modelos presentan las creaciones de Willy Chavarria. /EFE/EPA/Mohammed Badra Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, conocido por sus propuestas chicanas, presentó este viernes su nueva colección en París en un desfile de película que contó con las actuaciones de Mon Laferte, Lunay y Santos Bravos.

Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, optó por una puesta en escena de cine, con un set representando una calle de Estados Unidos de mediados del siglo pasado.

El show, entre película, concierto y desfile, empezó con la chilena Mon Laferte y su canción “Femme fatale”. Luego actuaron muchos otros, como el puertorriqueño Lunay, el italiano Mahmood o el grupo latino Santos Bravos, todos integrados como personajes de la historia.

Entre ellos, los modelos iban paseando por estas calles ficticias luciendo la nueva colección de Chavarria, una mezcla de cultura chicana y streetwear.

El estilista propuso una sastrería impecable, con chaquetas de grandes hombreras y pantalones anchos ceñidos a la cintura, inspirados de los pachucos, una subcultura urbana de los años 1940 en el sur de California que reivindicaba sus orígenes mexicanos a través de la ropa, con trajes muy elegantes y sombrero de ala ancha.

Las mujeres lucieron abrigos muy estructurados, anchos en los hombros, vestidos entallados, faldas de tubo y pantalones pitillo.

En estilo urbano, Chavarria presentó cazadoras de cuero, pantalones holgados combinados con bombers y conjuntos camel.

La paleta mezclaba los tonos más oscuros con colores intensos en rojo, azul eléctrico, rosa o burdeos. En la sastrería dominaron los marrones, el azul marino y el negro.

“Sean buenos”: Chavarria

Este fue el tercer desfile en París de Chavarria, un asiduo de las pasarelas de Nueva York. En sus anteriores participaciones en la capital francesa resaltó mucho más su mensaje político.

En junio, su presentación dio mucho de que hablar, cuando salieron varios hombres tatuados vestidos de blanco arrodillados, una imagen que recordaba a las cárceles en El Salvador. Incluso el presidente de este país centroamericano fustigó a la organización de la Semana de la Moda por “glorificar a los criminales” con este desfile.

Y en su debut, en enero del año pasado, el creador hizo cantar al colombiano J Balvin en medio de una iglesia, donde también resonó el discurso proLGTBQ de una obispa estadounidense.

Al inicio del desfile de este viernes, titulado “Eterno”, un folleto distribuido al público quiso enviar un mensaje de convivencia y fraternidad.

“La conexión entre nosotros es poderosa. Es antigua. Es eterna. Ha perdurado durante siglos y nos llevará adelante por muchos siglos más”, rezaba el texto. “Estamos juntos en esto. Todos nosotros. Y sin amor, sin los unos a los otros, estamos jodidos. Así que, por favor, sean buenos con sus hermanos y hermanas”.

A Chavarria, nacido en 1967 en California, con orígenes irlandeses y mexicanos, le gusta reivindicar la mezcla de culturas, especialmente en Estados Unidos.

“Me encanta tanto que incluso mi sastrería refleja la influencia chicana, lo cual considero un hermoso resultado de la convergencia de la cultura, el arte, la música y la moda mexico-estadounidense”, dijo recientemente a Vogue Chavarria, reconocido en dos ocasiones como mejor diseñador de ropa masculina de Estados Unidos.

El estilista, sin embargo, estuvo en el centro de una polémica en agosto tras el lanzamiento de unas sandalias en colaboración con Adidas, el modelo “Oaxaca Slip-On”, cuyo diseño original fue reivindicado por el estado mexicano de Oaxaca.

Tras las críticas de las autoridades mexicanas, el creador y la firma alemana pidieron disculpas por haber utilizado estos diseños.

