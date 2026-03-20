Festival Estéreo Picnic 2026: tres estilos de peinados que estarán en tendencia

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La moda es clave para que los asistentes a los festivales logren expresar su estilo. Con varias semanas de anterioridad planean el look perfecto que lucirán para disfrutar de tres días de música.

El cabello también se ha convertido en uno de los protagonistas de los estilos festivaleros. Sin embargo, las largas horas al aire libre, la humedad, el polvo y los cambios de clima pueden afectar su apariencia si no se prepara correctamente.

En este contexto, en el que el clima bogotano es cambiante, el peinado no solo debe verse bien, sino también resistir toda la jornada y adaptarse a distintos momentos del día.

Malejo Cangrejo, estilista de celebridades, comparte los peinados que dominarán esta edición del Festival Estéreo Picnic, que se realiza desde este viernes y haste el domingo 22 de marzo, y cómo lograr looks para largas jornadas de música.

Ondas naturales, trenzas con textura y semi recogidos se posicionan como algunos de los estilos más versátiles para festivales.

“Los festivales son el momento perfecto para experimentar con el cabello y probar estilos que tal vez no usarías en el día a día. Pero también es importante elegir herramientas que cuiden el pelo mientras estilizan”, explica Malejo Cangrejo.

Los estilos que dominarán la temporada de festivales

Ondas naturales con movimiento

Las ondas relajadas siguen siendo uno de los estilos favoritos para festivales porque aportan textura y volumen sin verse demasiado producidas.

Funcionan bien tanto de día como de noche.

Dan movimiento al cabello y complementan looks relajados.

Trenzas con textura

Las baby braids o pequeñas trenzas integradas al cabello se han convertido en uno de los detalles más vistos en festivales.

Añaden personalidad al look sin requerir demasiado mantenimiento.

Ayudan a mantener el cabello bajo control durante largas jornadas.

Para Malejo, uno de los errores más comunes al hacer trenzas es trabajar sobre el cabello completamente liso. “Las trenzas quedan mucho mejor cuando el cabello se texturiza previamente y se le da forma, porque adquiere más volumen y estructura. Esto hace que el peinado se vea más lleno y con más intención”, explica el embajador de herramientas de Dyson.

Semi recogidos para bailar todo el día

Los semi recogidos son una de las opciones más prácticas para festivales.

Mantienen el cabello fuera del rostro.

Permiten conservar volumen y movimiento.

Son fáciles de transformar durante el día.

Antes del peinado, se recomienda utilizar herramientas que ayudan a secar y dar forma al cabello mientras reducen el frizz.

Tips del experto para sobrevivir a un festival sin arruinar tu pelo

Evite peinados demasiado rígidos: los estilos naturales suelen durar más y se ven mejor con el paso de las horas.

Lleve accesorios estratégicos: pinzas, ligas o pequeños clips pueden ayudarle a transformar su peinado durante el día.

Selle con aire frío: usar esta función de las herramientas Dyson al final del peinado ayuda a fijar la forma y a controlar el frizz, especialmente en ambientes húmedos o al aire libre.

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