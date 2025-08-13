Francesca Sesana: diseñar desde las vivencias hace que otros se identifiquen

Francesca Sesana, creadora de A modo mío. / Gustavo Torrijos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Francesca Sesana es diseñadora industrial y este año, marcado por un momento personal difícil, ha sido una montaña rusa de emociones. Lanzó su segunda colaboración con Moda Éxito, sacó una colección cápsula con Crocs, participó en Bogotá Fashion Week y debutó en Colombiamoda.

La influencia de su papá, que era arquitecto, y de su mamá, que es diseñadora de moda, formaron su particular modo de ver el mundo, y que proyecta a través de A modo mío, su marca de ropa.

“Crecí en un mundo de maquinaria, mi papá era arquitecto y corredor de carros. Por eso, crecí con herramientas, en mecánica y, siendo diseñadora industrial, tengo un estilo arquitectónico, mecánico y muy industrial, que se ve reflejado en las prendas y en las siluetas que pueden ser femeninas, pero con un toque masculino”, cuenta Sesana, quien acaba de debutar en las pasarelas de Colombiamoda.

Sus piezas se destacan por los sobrepuestos que, según cuenta, juegan un papel protector. “Son prendas con las que buscamos que sean para todas las ocasiones y que las personas que las usan, puedan estar cómodas”.

La colección La Mia Maniera (“A mí manera”), que presentó en uno de los eventos de moda más importantes de Latinoamérica y que fue el resultado de una colaboración creativa entre su firma, Jack Daniel’s y la Revista Fucsia, es una expresión íntima del presente emocional y creativo de Sesana.

La creadora se inspiró en procesos personales de transformación y resiliencia mediante 31 looks que combinan estructuras fuertes y telas livianas, con un enfoque estético característico de su firma: siluetas estructuradas y capas con movimiento, para celebrar la autenticidad. Sesana responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando era niña no tenía tanto la noción de la moda. Nunca fue mi sueño ser diseñadora de modas, eso se construyó en el camino y A modo mío me encontró a mí sin buscarlo, ni quererlo. Después descubrí que era algo que me apasionaba. La moda cuando chiquita era más bien un tema de encajar. Luego me di cuenta que no encajar, era lo que me hacía diferente.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Mi mamá es diseñadora de modas y tenía su propia marca, eso me alineó, pero en realidad no lo busqué. En un viaje de despedida Australia, con el que ahora es mi esposo, conseguí unos parches divinos de bordados. Desde muy chiquita he sido comerciante y manual, así que al volver a Colombia, les pegué esos parches a unas chaquetas de jean y las vendí todas. Me acuerdo que hice 17 y ahí vi una oportunidad. Así empezó A modo mío.

¿Quién es tu ícono de moda?

No tengo un ícono de moda. Me gusta mucho ver las diferentes personalidades y ahí voy tomando cositas para mí, para mi universo.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo es cualquier sobrepuesto de mi marca, que pueden hacer que una prenda se vea diferente. Otra cosa que no me puede faltar son mis botas en punta, de tacón bajito y cuero, siempre tengo eso en todos los colores y una buena chaqueta de cuero, porque siento que me protege.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante es la inspiración, porque de ahí parte todo y le da sentido a las cosas. Cuando diseñas desde el corazón y desde tus vivencias, otras personas pueden sentirse identificadas. Cuando es tan humano el proceso de diseño, te sientes identificado, lo adoptas y lo haces tuyo.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo es muy cambiante. Me gusta estar súper cómoda. Puedo estar informal y formal al tiempo. Por ejemplo, puedo usar una sudadera, pero le agrego una chaqueta de cuero y unos tenis cool y cambia la cosa.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en Bogotá, pero mi papá era italiano. Mi familia es mitad colombiana y mitad italiana. Mi forma de expresarme sí está muy vinculada a las dos culturas. A la cultura bogotana por el caos, vivir la vida al límite, el corre-corre diario, pero también a mi familia, que es súper amorosa, y eso marca el camino de mi marca, que también tiene todo ese romanticismo italiano.

Por ejemplo, en la ropa hay frases que mi papá le escribió a mi mamá en las cartas o que me decía a mí y que las hemos puesto en la ropa. Todos somos muy rebeldes y muy auténticos y cada uno vive de lo que ama hacer. De mi núcleo cercano, no hay ninguna persona que no esté emprendiendo, todos somos soñadores y eso se ve reflejado en nuestra forma de diseñar, de vivir, de todo.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mi recuerdo más preciado: todos los recuerdos con mi papá, con mi hijo Mattia, mi esposo, mi mamá, mis hermanos y con mi familia. Me encanta llegar a casa y que Mattia me diga: “mamá, te extrañé mucho”. Eso vale toda la pena.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías tú?

El mejor consejo que puedo dar es ser uno mismo. Sé que es difícil, pero La Mia Maniera, más que una colección, es una frase de acompañamiento. Ser uno mismo es lo que lo hace a uno ser realmente auténtico.

El mejor consejo que me han dado es que, a pesar de las circunstancias, crea en mí, Creer en el proceso, en lo que estamos haciendo, en lo que le hemos metido ganas, porque pues al final siempre se ve el resultado. Lo importante es seguir creyendo en lo que estamos construyendo y en mis sueños, sin dejar de ser nosotros mismos.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Que era una buena persona.

