“Funcionalidad suave”, la propuesta de Bottega Veneta en Milán

La británica Louise Trotter debutó para Bottega Veneta el sábado en Milán al presentar una colección basada en la “funcionalidad suave”, con prendas estructuradas en tejidos flexibles y drapeados.

Se vieron abrigos de cuero y trajes con espaldas y hombros anchos, así como tops voluminosos estilo piel – uno de ellos de un dorado reluciente–, combinadas con faldas ajustadas.

También hubo faldas más ajustadas, envolventes y forradas con algodón para deslizarse sobre la piel, en una colección centrada sobre la costura y los cueros más suaves, así como el satén y la lana.

Grandes bolsos de diferentes colores en cuero trenzado “intrecciato”, emblemático de la marca, se llevaban bajo el brazo.

Trotter, nombrada en diciembre pasado, declaró que se inspiró para esta primera colección en los años posteriores a la fundación de la empresa en Vicenza, en 1966, y su expansión a Estados Unidos.

De ahí su decisión de no poner el logo en los bolsos y dejar a la artesanía hablar por sí misma.

“Pienso que el periodo inicial entre 1966 y 1977 es un buen punto de partida para mí. Descubrí esta especie de funcionalidad suave en los bolsos, una liberación de las mujeres en esta época”, declaró la directora artística británica.

“Creo también que descubrí esta seguridad audaz. Para llevar una bolsa sin logotipo, hay que tener confianza en uno mismo”, añadió.

Se acordó de Laura Braggion, la primera directora artística femenina de Bottega Veneta, que pertenecía al equipo de Andy Warhol en Nueva York.

“Imaginaba su recorrido, su libertad como mujer italiana arquetípica, instalándose en Nueva York y esta experiencia fue una liberación para ella”, señaló.

Tras haber pasado por las casas de moda francesas Carven, Lacoste y Joseph, Trotter sucedió en Bottega Veneta al franco-belga Matthieu Blazy, que se fue a Chanel.

Afirmó que trabajar con los recursos de la empresa italiana, perteneciente al gigante francés de lujo Kering, es como “abrir una caja de bombones”.

Todas las marcas de lujo sufrieron en los últimos años la disminución del gasto por parte de los consumidores chinos.

Pero Bottega Veneta fue más resistente que otras marcas del grupo Kering, en particular Gucci, con ventas en alza de 1% en el primer semestre de 2025.

