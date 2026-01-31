Logo El Espectador
Moda e Industria
Tendencias de moda en 2026 inspiradas en el fútbol: así son el “blockecore” y el “fanwear”

El Mundial 2026 también permeará a la industria textil colombiana con oportunidades de negocio y a los amantes del deporte y de la moda con estéticas particulares, conocidas como “blockecore” y “fanwear”. 

Lucety Carreño Rojas
31 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Esta es la camiseta retro que lanzó Adidas para la selección Colombia. / Cortesía
Foto: Cortesía

La nostalgia es una de las emociones que mejor explica el vínculo entre el fútbol y la moda: volver a las camisetas icónicas, a las siluetas clásicas y a los códigos estéticos que marcaron época. Esa misma mirada al pasado se reactiva con el Mundial de 2026, que comenzará el próximo 11 de junio y contará con la participación de la selección Colombia, un evento que vuelve a poner en el centro símbolos, colores y estilos que hoy inspiran las tendencias de moda.

Dicha nostalgia se evidencia con el furor que despertó el lanzamiento de la camiseta...

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

