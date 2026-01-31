Tendencias de moda en 2026 inspiradas en el fútbol: así son el “blockecore” y el “fanwear”

Esta es la camiseta retro que lanzó Adidas para la selección Colombia. / Cortesía Foto: Cortesía

La nostalgia es una de las emociones que mejor explica el vínculo entre el fútbol y la moda: volver a las camisetas icónicas, a las siluetas clásicas y a los códigos estéticos que marcaron época. Esa misma mirada al pasado se reactiva con el Mundial de 2026, que comenzará el próximo 11 de junio y contará con la participación de la selección Colombia, un evento que vuelve a poner en el centro símbolos, colores y estilos que hoy inspiran las tendencias de moda.

Dicha nostalgia se evidencia con el furor que despertó el lanzamiento de la camiseta...