Los mejores looks de la historia de los Globos de Oro

Este domingo 11 de enero se realizará la edición 83 de los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California (Estados Unidos).
El evento reconoce cada año a lo mejor del cine y la televisión y abre el calendario de premios internacionales. En Colombia, la premiación se podrá ver en vivo a través del canal TNT y en la plataforma HBO Max, a partir de las 8:00 p. m.
Vale la pena recordar algunos de los looks más icónicos de esta gala a lo largo de su historia.
- Demi Moore en un vestido dorado Armani Privé en 2025.
2. Anya Taylor-Joy en un vestido verde de alta costura de Dior en 2021.
3. Natalie Portman en Dior Couture en 2024.
Taylor Swift y su vestido verde brillante de Gucci en 2024.
Rihanna en un espectacular vestido negro y capa de alta costura de Schiaparelli en 2023.
Lady Gaga en Valentino Couture y joyería de Tiffany & Co en 2019.
Kate Hudson en un vestido sin tirantes de Michael Kors en 2016.
Jennifer Lawrence en Dior en 2016, una de las mejor vestidas de esa edición.
Lupita Nyong’o en un rojo Ralph Lauren en 2014, cuando fue nominada por 12 Years a Slave.
Sarah Jessica Parker ganó por su papel de Carrie en Sexo en Nueva York con un vestido de Richard Tyler en el 2000.
Audrey Hepurn en un sofisticado vestido de satén blanco en 1990.
Julia Roberts pasó a la historia con un traje masculino de Giorgio Armani, en 1990.
