Publicidad

Home

Moda e Industria
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Guía de “skincare” por edades: cómo cuidar la piel en los 20, 30, 40 y 50 años  

No se necesitan 10 pasos, solo los productos o activos correctos. De acuerdo con los expertos, la base de cualquier rutina debe ser: limpieza, hidratación y protección solar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
11 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Imagen de referencia. / Getty Images
Imagen de referencia. / Getty Images
Foto: Getty Images

El “skincare” es uno de los protagonistas de las redes sociales. Cientos de creadores de contenido muestran sus pasos, recomiendan productos y han convertido el cuidado de la piel en un fenómeno que impulsa el gasto en productos de belleza y en más personas que quieren replicar esas rutinas cada día frente al espejo.

Sin embargo, ni a todas las personas les funciona lo mismo, ni la rutina del cuidado de la piel requiere de un montón de pasos. Lo que sí es clave es elegir productos que funcionen bien juntos y que se adapten a las necesidades...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Belleza

PremiumEE

Ringana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.