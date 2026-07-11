Guía de “skincare” por edades: cómo cuidar la piel en los 20, 30, 40 y 50 años 

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

El “skincare” es uno de los protagonistas de las redes sociales. Cientos de creadores de contenido muestran sus pasos, recomiendan productos y han convertido el cuidado de la piel en un fenómeno que impulsa el gasto en productos de belleza y en más personas que quieren replicar esas rutinas cada día frente al espejo.

Sin embargo, ni a todas las personas les funciona lo mismo, ni la rutina del cuidado de la piel requiere de un montón de pasos. Lo que sí es clave es elegir productos que funcionen bien juntos y que se adapten a las necesidades...