Halloween 2025: los disfraces que puede armar con prendas de su armario

Como en otras épocas del año, Halloween es una oportunidad para explorar con la moda y la ropa. Muchos deciden comprar un disfraz que solo usan por una noche, otros se han sumado a la tendencia de los disfraces de segunda o creados con prendas que tienen en su armario.

Esta tendencia, que cada vez gana más fuerza, es una práctica que no solo permite ahorrar dinero, sino que también se alinea con la moda circular.

En Colombia cada vez más usuarios optan por revender y reutilizar prendas durante la temporada de octubre. De acuerdo con cifras de GoTrendiern en 2024 se vendieron más de 4.500 unidades, “confirmando que Halloween es también una oportunidad para darle una segunda vida a lo que tenemos en el armario”, explicaron desde la plataforma.

“Lo mejor del second hand es descubrir que todos tenemos un disfraz escondido en el armario. Mujeres, hombres o niños pueden encontrar en esta fecha la excusa perfecta para reutilizar, combinar y darle vida nueva a lo que ya existe. Al final, se trata de brillar con creatividad y no de gastar en exceso”, dice Daniela Segura, especialista de contenido de GoTrendier.

Justamente, la plataforma seleccionó una serie de personajes que puede recrear con piezas de su armario:

Mujeres: Barbiecore, Wednesday y villanas icónicas

El fenómeno rosa sigue más vivo que nunca y el “Barbiecore remix” es una opción sencilla con vestidos fucsia o rasados, tacones y accesorios brillantes.

El estilo gótico inspirado en Wednesday Addams continúa en tendencia: necesita un vestido negro, una camisa blanca y trenzas, que puede acompañar con maquillaje.

Otra opción son las villanas icónicas, como Cruella o Maléfica, recreadas con vestidos oscuros, guantes largos y maquillaje llamativo.

Hombres: rebeldes ochenteros y vaqueros urbanos

Los hombres pueden aprovechar básicos del clóset para transformarse en rebeldes ochenteros con chaquetas de cuero, camisetas blancas y gafas oscuras, o en vaqueros urbanos con camisas de cuadros, jeans y botas.

Ambos estilos son fáciles de lograr con ropa cotidiana y marcan presencia en cualquier fiesta.

Niños: héroes y personajes de fantasía

La creatividad se convierte en protagonista para los más pequeños. De acuerdo con la plataforma, con camisetas estampadas, capas improvisadas a partir de una toalla o accesorios caseros, es posible recrear superhéroes clásicos o personajes de fantasía que siguen siendo los favoritos de los niños en esta celebración.

Halloween “invita a mezclar, transformar y reinventar las prendas que ya tenemos. Así, lo que antes era un gasto único se convierte en un movimiento que combina ahorro, estilo y sostenibilidad”, agrega la plataforma.

