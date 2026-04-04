Heimtextil 2026: el diseño de ropa se traslada al hogar y estas serán cinco tendencias clave

Imagen de la muestra comercial de Heimtextil Colombia. / Cortesía Inexmoda Foto: Cortesía Inexmoda

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El diseño ya no solo se viste, también se habita. Las cifras respaldan esa frase. Mientras que el mercado de vestuario y calzado superó los 1,8 billones de dólares en 2024 con un crecimiento moderado, el segmento de hogar y jardín suma 1,2 billones adicionales, y la industria de viajes y alojamiento alcanza los 3,9 billones de dólares, dinamizando la demanda de experiencias en espacios habitables.

La edición 2026 de Heimtextil Colombia, que se realizará del 28 al 30 de abril en Plaza Mayor Medellín y reunirá a más de 4.000 asistentes, será el escenario para entender dicha transformación.

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“Escalar la pirámide implica ir más allá de sofisticar el producto; significa elevar la propuesta de valor y expandir el ADN de las marcas hacia nuevas categorías como el hogar y la hospitalidad. Este segmento no sólo redefine la experiencia del consumidor, sino que abre oportunidades concretas de crecimiento y posicionamiento. Cada vez más diseñadores están llevando su universo creativo a estos espacios, entendiendo que hoy la moda también se construye desde cómo se habita”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

De acuerdo con Future Snoops, estas serán las cinco tendencias que se verán en esta edición del evento y que muestran las transformaciones en la forma en que las personas habitan, consumen y se relacionan con los espacios.

Nueva Frontera: el regreso a la tierra

Esta tendencia propone una reconexión del hogar con la naturaleza, la autosuficiencia y los ritmos rurales. Materiales biodegradables, procesos artesanales y abastecimiento local pasan a ser estándares. A la par, el diseño incorpora criterios de resiliencia, con soluciones pensadas para responder a condiciones climáticas extremas mediante sistemas energéticos independientes y estructuras adaptativas.

Expresionismo: la casa como manifiesto de identidad

Plantea espacios que funcionan como una extensión de la identidad. Ambientes eclécticos, objetos con historia, colores vibrantes y cruces entre lo retro y lo contemporáneo configuran una narrativa doméstica que privilegia la autenticidad frente a la estandarización.

Bare: menos, pero mejor

Introduce una evolución del minimalismo hacia una estética más consciente. El valor se traslada de la acumulación a la selección, con materiales honestos, acabados naturales y piezas atemporales. El diseño se orienta al bienestar y a una relación más equilibrada con el consumo.

Drench: el lujo como experiencia

En esta se redefine el lujo desde lo sensorial. Materiales como terciopelo, mármol y metales, junto con formas orgánicas, construyen atmósferas inmersivas que priorizan la experiencia sobre la ostentación. Esta lectura dialoga con la evolución de la hospitalidad, donde los espacios buscan diferenciarse a través de experiencias memorables.

Floraison: naturaleza, historia y sofisticación

Se propone una reinterpretación contemporánea de lo clásico. Maderas talladas, textiles ricos y estampados florales se integran con materiales naturales en una narrativa que combina herencia y modernidad, mientras la sostenibilidad se consolida como una práctica aplicada al diseño.

La categoría hogar y hospitalidad se posiciona como una vía para escalar la pirámide, diversificar ingresos y expandir el ADN de marca. Este movimiento ya se refleja en Colombia, con diseñadores como Johanna Ortiz, Alado y Juan Pablo Socarrás, quienes han comenzado a incursionar en el segmento hogar con propuestas que amplían la experiencia de marca.

“En un escenario de crecimiento moderado del vestuario, el hogar y la hospitalidad emergen como un eje estratégico para generar valor, sofisticar la oferta y ampliar el alcance de las marcas hacia nuevas categorías. La moda deja de ser únicamente producto para convertirse en experiencia, y en esa transición, comienza de manera decisiva a habitarse”, apuntan los organizadores de la feria.

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