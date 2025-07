Hernán Zajar: quiero que me recuerden como alguien que aportó a la moda colombiana

Hernán Zajar. / Cortesía Foto: Cortesía

El diseñador presentó el sábado 26 de julio en la Quinta de San Pedro Alejandrino un recorrido visual por los íconos culturales y simbólicos de Santa Marta a través de prendas de vestir.

La pasarela “Quinta esencia” se llevó a cabo durante las Fiestas del Mar, como parte de las celebraciones de la ciudad más antigua de Colombia y en el marco de Ixel Moda Itinerante.

El diseñador fue fiel a su distintivo estilo de fusionar lo artesanal con lo ancestral, el maximalismo y el color. “Estoy tejiendo una historia que habla del pasado, del presente y de un futuro más sostenible”, afirma el diseñador.

La colección resort, titulada “Quinta esencia”, está construida a partir de técnicas artesanales que Zajar domina con maestría.

“Lo primero que pensé fue en la Virgen de Santa Marta, la Sierra Nevada, los arhuacos, el Morro, el Parque Tayrona, la Quinta de San Pedro Alejandrino… cada imagen me llevó a un trazo, a una idea, a una puntada”, relata Zajar.

Casi toda la colección fue elaborada mediante técnicas manuales. Las telas fueron intervenidas, plisadas o bordadas, y llevan estampados diseñados por el propio Zajar, con referencias directas a los paisajes y símbolos de la ciudad. Cada prenda es una pieza narrativa que entrelaza memoria, identidad y transformación.

“Santa Marta siempre me ha parecido una ciudad con potencial cosmopolita, como un mediterráneo del caribe. Por eso quise imaginarla así: glamurosa, vibrante, orgullosa de sus raíces”, añade el diseñador.

En la colección se destacan siluetas vaporosas, vestidos en palma de iraka, chaquetas en caña flecha, tocados escultóricos y accesorios dorados. Todas las piezas fueron elaboradas en colaboración con artesanos locales y estudiantes de las universidades del Atlántico y la Autónoma del Caribe, con quienes trabaja Ixel Moda desde hace varios años.

La paleta de colores parte del fucsia, recorre el verde manzana y el dorado, y culmina en tonos oceánicos que evocan los atardeceres samarios, la vida costera y el espíritu festivo de la ciudad.

En entrevista con El Espectador el diseñador respondió algunas preguntas sobre moda.

Cuando eras niño, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niño que se imaginaba ciertas cosas?

Recuerdo que cuando era niño, no sabía qué quería ser de grande. Pero cuando le dije a mis padres que quería ser diseñador de moda, mi padre me dijo que era una carrera difícil y que no había universidad en Colombia en ese momento. Sin embargo, siempre supe que me gustaba algo relacionado con el arte, el gusto y la estética.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Mi madre siempre fue una fuente de inspiración para mí. Era una mujer elegante y con estilo, y me encantaba verla vestirse y arreglarse. También me fascinaban las cosas manuales y los pequeños detalles, y siempre estuve rodeado de personas que hacían cosas increíbles con sus manos.

Cuando vi la producción de “Crónica de una muerte anunciada” en Mompox, supe que quería trabajar en algo relacionado con la moda.

¿Quién es tu ícono de moda?

Diseñadores como Coco Chanel, John Galliano y Alexander McQueen me inspiraron a seguir mi pasión por la moda.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Para mí, un atuendo simple es el mejor. Una camiseta, un pantalón ancho y unos buenos zapatos pueden ser todo lo que necesito. Me gusta darle personalidad a cada pieza y hacer que se sienta única. Creo que la moda es una forma de expresión y que cada persona debe encontrar su propio estilo.

¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Mompox ha sido una gran influencia en mi carrera. La ciudad me enseñó a apreciar la belleza en las cosas simples y a valorar la historia y la cultura. Cuando empecé a diseñar, me inspiré en la arquitectura y la artesanía de Mompox, y eso me ayudó a encontrar mi propio estilo.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi madre siempre me decía que perseverara y luchara por mis sueños. Es un consejo que le doy a las nuevas generaciones: apasionarse y luchar por lo que se quiere.

Cuando mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran.

Me gustaría que la gente me recuerde como alguien que ha contribuido a la moda colombiana y que ha inspirado a otros a seguir sus sueños. Creo que la moda es una forma de comunicación y que puede ser usada para contar historias y compartir cultura.

