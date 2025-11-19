🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
19 de noviembre de 2025 - 01:24 p. m.
Historia de Mario Hernández: cómo nació, se posicionó y su colaboración con Disney
Mario Hernández cuenta con un portafolio de productos que incluye bolsos, morrales, guantes, gafas, perfumes, zapatos y accesorios. Este año marcaron un hito para la compañía: una colaboración con Disney. Se trata de una propuesta inspirada en la magia de Mickey y Minnie Mouse, que se combina con la tradición artesanal y atemporal de Mario Hernández. El resultado son cuatro cápsulas: Sueños, Amor, Magia y Aventura, que se encuentran para recordar que la vida está hecha de imaginación, de amor, de aventuras por vivir y de magia extraordinaria.
