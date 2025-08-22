H&M lanzará colaboración con la diseñadora mexicana Lorena Saravia

Lorena Saravia x H&M. / Cortesía H&M Foto: H&M

H&M, la marca sueca, anunció que su próxima colaboración será con la diseñadora mexicana Lorena Saravia.

"La colección refleja la sensibilidad característica de la diseñadora, marcada por un espíritu contemporáneo, así como una profunda conexión con sus raíces", dijo la marca de moda rápida.

La colaboración será lanzada el próximo 16 de octubre y estará disponible en tiendas seleccionadas.

“Cuando comencé mi marca, quería crear algo profundamente mexicano, que representara calidad, cortes impecables y un estilo contemporáneo para la mujer moderna. México es visto muchas veces como una sociedad machista, pero las mujeres siempre hemos sido una fuerza poderosa. Mi deseo es que cada mujer que use mis diseños se sienta inspirada y empoderada”, comenta Lorena Saravia.

Vale la pena mencionar que Lorena Saravia creó piezas versátiles que incluyen algunos de sus estilos más icónicos.

¿Qué tendrá la colección?

La colección, compuesta por 29 piezas, equilibra la fuerza de siluetas estructuradas como su chaqueta de mezclilla y las chaparreras de mezclilla, ambos best-sellers, con piezas de noche sensuales, como blusas drapeadas y vestidos de espalda descubierta.

Urbana y funcional, la colección rinde un claro homenaje a México mediante telas tipo workwear, detalles artesanales y botas vaqueras, además de una paleta de colores inspirada en los tonos poéticos del desierto.

“Lo que más admiro de Lorena es cómo logra tomar la riqueza de su herencia y la artesanía mexicana para crear algo fresco, original y auténticamente suyo. Toda la colección tiene una conexión hermosa con la tierra, fusionada con una elegancia contemporánea”, afirma Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M.

Los aretes de león de la abuela de Lorena también sirvieron como inspiración para los aretes y botones de la colección. Las botas vaqueras de gamuza café, el sombrero de ala ancha y el cinturón decorativo agregan un estilo inconfundible.

Vale la pena recordar que la idea de llevar creaciones de diseñador a los armarios de las personas a precios asequibles llegó con el nuevo milenio. El pionero fue Karl Lagerfeld, con la marca de fast fashion H&M, en 2004. Después se sumaron desde diseñadores como Jimmy Choo, Stella McCartney, Giambattista Valli y Johanna Ortiz, hasta cantantes como Rihanna, Lady Gaga y Madonna. En Colombia, almacenes de cadena también han hecho alianzas con diseñadores nacionales para democratizar la moda.

