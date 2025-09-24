H&M presentó sus colecciones en London Fashion Week

Imágenes de las modelos que presentaron las novedades de la marca. / Cortesía Foto: Cortesía H&M

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

H&M se sumó al calendario de la Semana de la Moda de Londres para presentar sus colecciones A/W 2025 en el 180 de The Strand.

El evento, que se realizó el pasado 18 de septiembre, contó con 70 modelos entre talento emergente y nombres icónicos, como Romeo Beckham, Sora Choi, Alex Consani, Paloma Elsesser, Amelia Gray, Iris Law y Lila Moss.

Los modelos lucieron looks de H&M en un show pionero que fusionó “moda y música, lo físico y lo digital, el backstage y el espectáculo en vivo”.

La cantante británica Lola Young se presentó frente a un público que incluyó a Central Cee, Little Simz, ASAP Nast, Emily Ratajkowski, Gabbriette, Adwoa Aboah y Lennon y Anaïs Gallagher en primera fila.

Detalles de las colecciones

La pasarela abrió con la línea H&M Studio, inspirada en un paisaje brutalista y tropical. La modelo Jacqui Hooper inauguró el show con un look de sastrería, mientras que Amelia Gray lució un conjunto completo con botas altas y una chamarra de shearling.

El segundo acto presentó la primera parte de la colección A/W25, inspirada en el Britpop y la revolución cultural de los 90. Lola Young debutó en la pasarela con un look de la colección: chamarra de piel, falda plisada y botas altas.

En el tercer acto, “la rebeldía noventera dio paso a una vibra más sofisticada y urbana con la segunda parte de la colección A/W25″.

De acuerdo con Ann-Sofie Johansson, jefe de diseño y asesora creativa, las colecciones A/W25 de la marca son de las más fuertes que han presentado: “un tributo a la autoexpresión y al estilo personal. Para todos en H&M fue un honor iluminar Londres con una celebración de creatividad en todas sus formas: desde la moda hasta la música y el movimiento, acompañados de talentos increíbles”.

En uno de los momentos más inesperados, el streamer Marlon Lundgren Garcia dejó la primera fila para unirse a la pasarela con un abrigo de lana y blazer de rayas de la línea masculina H&M Atelier, combinado con botas de H&M Studio.

El cierre estuvo a cargo de Lola Young, quien interpretó “Messy” y “d£aler” con un look de blazer gris, corbata, camisa de rayas y minifalda de la colección.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.