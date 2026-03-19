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Ideas de “looks” para el Festival Estéreo Picnic 2026 con ropa de tu armario

El Festival Estéreo Picnic 2026 se lleva a cabo este fin de semana en Bogotá y será el lugar que reunirá a artistas y bandas nacionales e internacionales, como Lorde, TheKillers, Young Miko, Ari Vega, Travis, Sabrina Carpenter, entre otros. Muchos de los asistentes, además de divertirse con la música, expresan su estilo a través de la moda.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
19 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Ideas de looks para el FEP 2026. / Cortesía Maglione, Zierra Leona, Stivali, Merci y Ducky Black
Ideas de looks para el FEP 2026. / Cortesía Maglione, Zierra Leona, Stivali, Merci y Ducky Black
Foto: Cortesía

Los festivales y conciertos se comenzaron a ver como escaparates del estilo y de la moda a nivel mundial desde la década de 2000 y la tendencia se masificó en 2010. En esa línea, el término “festival look” se consolidó en la década de 2010 con la era de Instagram y Coachella. Desde entonces el “festival look” se convirtió en una categoría dentro de la industria de la moda y el retorno a la cotidianidad, tras la pandemia, la catapultó.

Así las cosas, los festivales musicales también son escenarios para la moda, donde cada asistente encuentra...

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

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Looks

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Festival Estéreo Picnic 2026

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