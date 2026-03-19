Ideas de “looks” para el Festival Estéreo Picnic 2026 con ropa de tu armario

Ideas de looks para el FEP 2026. / Cortesía Maglione, Zierra Leona, Stivali, Merci y Ducky Black Foto: Cortesía

Los festivales y conciertos se comenzaron a ver como escaparates del estilo y de la moda a nivel mundial desde la década de 2000 y la tendencia se masificó en 2010. En esa línea, el término “festival look” se consolidó en la década de 2010 con la era de Instagram y Coachella. Desde entonces el “festival look” se convirtió en una categoría dentro de la industria de la moda y el retorno a la cotidianidad, tras la pandemia, la catapultó.

Así las cosas, los festivales musicales también son escenarios para la moda, donde cada asistente encuentra...