¿Qué ponerse para ir al concierto de Bad Bunny en Medellín?

Desde hace un tiempo, hay un interés por parte de los seguidores de artistas de adoptar un código de vestuario acorde con la estética del cantante. En el caso puntual de Bad Bunny, la gente busca looks con siluetas sin género, oversized, faldas, exceso de color como afirmación identitaria y símbolos que representan raíces, como artesanías, banderas, gráficas populares, así como flores, transparencias y brillo que reflejen lo latino y lo caribeño. Aquí te dejamos algunas ideas para que armes tu pinta.