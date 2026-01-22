Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Moda e Industria
22 de enero de 2026 - 06:57 p. m.

¿Qué ponerse para ir al concierto de Bad Bunny en Medellín?

Desde hace un tiempo, hay un interés por parte de los seguidores de artistas de adoptar un código de vestuario acorde con la estética del cantante. En el caso puntual de Bad Bunny, la gente busca looks con siluetas sin género, oversized, faldas, exceso de color como afirmación identitaria y símbolos que representan raíces, como artesanías, banderas, gráficas populares, así como flores, transparencias y brillo que reflejen lo latino y lo caribeño. Aquí te dejamos algunas ideas para que armes tu pinta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Unidad de Video

Temas Relacionados

Bad Bunny

Medellín

Moda

Concierto

Concierto de Bad Bunny

Outfits

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.