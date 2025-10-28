Ilia Topuria, el protagonista de la nueva campaña de Adolfo Domínguez

El campeón del mundo del peso ligero de artes marciales mixtas, el español Ilia Topuria. /EFE/ Sergio Pérez Foto: EFE - SERGIO PEREZ

El vigente campeón del mundo de peso ligero de artes marciales mixtas de la UFC, Ilia Topuria, continúa su idilio con la moda al protagonizar la última campaña de la firma española Adolfo Domínguez, tras haber colaborado con MR.AB, la compañía del aristócrata y empresario Rafael Medina, en una colección cápsula.

La marca Adolfo Domínguez aseguró este martes en un comunicado que quiere demostrar su resistencia a las modas pasajeras con una colección en la que pone a prueba la “durabilidad y la impermeabilidad de las prendas” frente al paso del tiempo.

La campaña bajo el lema ‘Impermeable’ es un nuevo capítulo de la serie ‘Sé más viejo’ (2018). “Desde 1976 toda nuestra ropa es impermeable a las modas y a cambiar por cambiar” y el luchador español-georgiano representa ese espíritu, aseguró la firma gallega.

Una colección que subraya la esencia de la marca de moda de autor, que según la nota “ha sabido mantener durante cinco décadas un modelo de vestir basado en la atemporalidad, la durabilidad y la sostenibilidad de su propuesta”.

El deportista, de 28 años, luce un traje sastre con chaqueta de cuello mao en distintos colores y siempre bajo el agua, bien sea de lluvia, en un tren de lavado de coches, en una bañera de agua helada o sumergido en el mar.