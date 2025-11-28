Isabella Chams: mi recuerdo más preciado es el lanzamiento de Belah Beauty

Isabella Chams, fundadora y y directora creativa de Belah Beauty. / Cortesía Foto: Cortesía

Isabella Chams es comunicadora social y la fundadora de Belah Beauty. A sus 29 años, la barranquillera se ha convertido en una voz influyente en la belleza latina.

La creadora presentó esta semana en Bogotá, durante el Bogotá Fashion Weekend, Belah’s Wonderland, el primer pop-up oficial e inmersivo de su marca. “Este espacio ha sido concebido para dar vida al universo Belah a través de una experiencia multisensorial que celebra el espíritu de la marca y da inicio a la temporada festiva”.

Hasta el 30 de noviembre los interesados podrán conocer la evolución e identidad de la marca. “Siempre soñé con crear un espacio donde quienes conectan con la marca pudieran vivir Belah Beauty de forma tangible. Belah’s Wonderland es nuestra manera de compartir la esencia de Belah Beauty”, djo Isabella Chams.

Invitamos a la creadora a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador:

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Desde pequeña me encanta el maquillaje. Soy la menor de mi casa y mis hermanas me llevan 10 y 12 años, así que crecí viéndolas arreglarse y maquillarse. Me fascinaba ese ritual. Con el tiempo entendí el poder real del maquillaje: no se trata solo de color, sino de expresión, seguridad y confianza en ti.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Descubrí que el maquillaje no es para cambiar a nadie, sino para resaltar, para dar confianza y para llevarl con actitud. Ahí entendí su verdadero impacto.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Para mí, la mujer colombiana es mi mayor referente. Somos auténticas, bellas, fuertes y diversas. Ellas son mi inspiración constante en Belah: mujeres reales que se expresan desde su identidad.

4.Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

En mi caso, más que un atuendo, es un look de maquillaje: piel luminosa, mucho blush y labios definidos con gloss. Este tipo de maquillaje me hace sentir segura, conectada conmigo y lista para cualquier ocasión.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección de maquillaje?

Escuchar, seguir el instinto y acompañarnos de los mejores laboratorios. Entender qué sueñan, necesitan y desean las mujeres que usan la marca. Para mí, una colección nace de la mezcla entre creatividad, y la conexión emocional que genera un producto.

6.¿Cómo describirías tu estilo?

Fresco, femenino y auténtico. Me gusta resaltar lo natural y jugar con detalles que potencian mi personalidad.

7.¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Barranquilla es una ciudad vibrante, cultural y llena de mujeres , emprendedoras , vanidosas, fuertes y hermosas. Crecí viendo a mujeres como Shakira, Sofía Vegara, Nina Garcia, Silvia Tcherassi, Francesca Miranda entre otras, brillar, crear y llevar nuestra esencia al mundo. Esa mezcla de alegría, sabor barranquillero marca profundamente mi forma de crear y de vivir.

8.¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

El lanzamiento de Belah Beauty.

9. El mejor consejo que he recibido y el que daría.

El mejor consejo que me han dado es confiar en mi intuición. El que yo daría es: exprésate sin miedo, porque tu belleza es única y tu forma de mostrarla también.

10.Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Que piensen en una mujer auténtica, creativa y apasionada por inspirar a otras .

