J Balvin y Vélez anuncian una colaboración de moda inspirada en sus conciertos

J Balvin x Vélez: una colaboración inspirada en los conciertos del artista

La colaboración "Ciudad Primavera: Beyond Flowers” lleva lo “hecho en Colombia” a otro nivel: resalta la mano de obra y la creatividad que nacen en el país y celebra el regreso del artista a los escenarios colombianos.

J Balvin x Vélez. / Cortesía Foto: Cortesía

La marca colombiana Vélez anunció este viernes el lanzamiento de "Ciudad Primavera: Beyond Flowers", una colaboración con el cantante J Balvin.

La colección cápsula está inspirada en los conciertos ‘Ciudad Primavera’ que el colombiano realizará el próximo 29 de noviembre en Medellín y 13 de diciembre en Bogotá de este año.

“Esta colaboración con Vélez es un hecho histórico para la industria colombiana. Ambos somos de Medellín y tenemos una visión para el mundo. Estamos orgullosos de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad pero ante todo con mucho amor por lo que hacemos. Vélez es de respeto”, dijo J Balvin.

La propuesta busca, de acuerdo con la marca, trasladar el espíritu de los dos espectáculos a piezas de moda que combinan diseño, autenticidad y orgullo colombiano.

La cocreación entre el intérprete de “No es justo” y la marca de cuero colombiana es un diálogo entre el arte, la moda y las raíces, que rinde homenaje a Medellín y eleva el estilo urbano.

Según la marca, cada prenda es una celebración de la identidad y la cultura, fusionando la herencia artesanal de Vélez con la visión vanguardista de J Balvin.

“En Vélez creemos que la moda latinoamericana se construye desde la autenticidad, el arte y el oficio. Con esta colaboración junto a J Balvin reafirmamos nuestra convicción de que la moda es un lenguaje poderoso para contar quiénes somos, celebrar nuestras raíces y compartirle al mundo una visión fresca y genuina de nuestra cultura”, aseguró Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing de Vélez.

¿Cuándo y dónde?

La colección estará disponible desde este 7 de noviembre en tiendas Vélez y en las páginas web de la marca y de J Balvin.

El lanzamiento de ‘Ciudad Primavera: Beyond Flowers’ marcará un nuevo capítulo para la moda colombiana. En el marco de la presentación, “el Metro de Medellín se convertirá en parte esencial de la experiencia, como un símbolo de movimiento, conexión, ciudad y cultura que inspira el despliegue creativo con el que Vélez dará a conocer su colección de cierre de año junto con las 16 referencias de esta innovadora colección con el artista colombiano más importante del siglo 21, según la revista especializada Billboard”.

¿Qué incluye la colección?

La colección de edición limitada incluye camisetas, polos, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos, un bolso con manijas intercambiables y una versión especial del clásico Mini Garniel, reinterpretado en una paleta de colores vibrante que une el sello del artista con la maestría del cuero colombiano.

Además de Colombia, la colección estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú a través del sitio web de la marca.

Vale la pena mencionar que el artista colombiana tiene una fuerte relación con la industria de la moda. Ha participado en importantes Semanas de la Moda a nivel mundial, como la de París y Nueva York. También ha desfilado para marcas y diseñadores y en la edición 2018 de Colombiamoda lanzó una colaboración con GEF.

