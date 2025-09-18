No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Moda e Industria

Jaden Smith será el director creativo de moda masculina de Christian Louboutin

El rapero y actor, de 27 años, supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre.

Agencia EFE
18 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Jaden Smith. / Andrea RENAULT / AFP
Jaden Smith. / Andrea RENAULT / AFP
Foto: AFP - ANDREA RENAULT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La firma francesa de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró este miércoles al rapero estadounidense Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, como su primer director creativo de moda masculina, y anunció que presentará sus nuevas creaciones en enero de 2026.

Smith, de 27 años, “supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre” y además estará encargado de diseñar un “universo visual y emocional” para la marca que abarque “campañas, eventos y experiencias inmersivas”, indica un comunicado de la casa.

El artista, que tiene una marca de ropa urbana llamada MSFTSrep y es conocido por su estilo extravagante, presentará en enero una colección “cápsula” para Christian Louboutin y después su colección de debut en la Semana de la Moda de Hombre de París.

Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el “estilo y la sensibilidad cultural” de Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera “natural” en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su “respeto a la libertad creativa”.

El joven aseguró querer continuar con el “legado” de la marca, famosa por los zapatos de tacón para mujer con la suela roja, y declaró que homenajeará su pasado pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.

En una entrevista con The New York Times, preguntado por su primera colección, Smith dijo que quiere “crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor”, y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación “está diseñando para todos”.

Por Agencia EFE

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Jaden Smith

Christian Louboutin

Noticias de moda de hoy

ModaEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar