John Galliano y Zara anuncian asociación creativa por dos años

John Galliano. / Dimitrios Kambouris / Getty Images / AFP Foto: AFP - DIMITRIOS KAMBOURIS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La empresa española Zara anunció este martes 17 de marzo una asociación creativa de dos años con el diseñador John Galliano.

El diseñador se encargará de reinventar los archivos de la marca a través de una erie de colecciones de temporada.

“El señor Galliano trabajará directamente con prendas de las pasadas temporadas de Zara, deconstruyéndolas y reconfigurándolas en nuevas expresiones y creaciones estacionales”, contó la marca en una publicación de Instagram.

Las colecciones se lanzarán estacionalmente a partir de septiembre de 2026.

Vale la pena mencionar que el diseñador, considerado uno de los más brillantes de su generación, fue despedido de Dior en 2011 a raíz de un altercado en el que, estando ebrio, lanzó insultos antisemitas a unos clientes en un bar de París. El incidente le costó el despido y una multa de 6.000 euros que solo tendrá que pagar en caso de reincidencia.

Tras el escándalo, Galliano, que siempre negó ser racista o antisemita, desapareció de la vida pública y se sometió a una cura de desintoxicación en Arizona.

En octubre de 2014, Maison Margiela, una casa conocida por cultivar un perfil bajo y una cultura del anonimato, lo fichó como director artístico.

Su desfile de enero de 2024 causó una fuerte emoción entre los 250 espectadores, algunos al borde de las lágrimas al contemplar su colección “Artisanal”, inspirada en el agitado París de finales del siglo XIX. Em diciembre de 2024 dejó la dirección creativa de la marca.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.