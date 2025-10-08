Karol G cantará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Karol G abre Airbnb gratis en Medellín: ¿cómo y dónde se puede inscribir? Foto: Cortesía Airbnb Marroquín

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se realizará en Nueva York el próximo 15 de octubre y se podrá ver en las plataformas oficiales de la marca como la página web, Instagram, YouTube y TikTok.

En esta edición participará la cantante colombiana Karol G. “Karol G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria’s Secret”, escribió la marca junto una foto de la artista en su cuenta de Instagram.

La artista compartirá escenario junto a Madison Beer, Missy Elliott y Twice. La transmisión en vivo de la alfombra rosa será a las 6:30 p. m. y el show comenzará a las 7:00 p. m. en Prime Video y Amazon Live.

Vale la pena mencionar que el grupo regresó con su reconocido show el año pasado. “Leímos los comentarios y los escuchamos. El desfile de modas de Victoria’s Secret regresa y mostrará quiénes somos hoy, además de todo lo que conocen y aman: el glamour, la pasarela, las alas, el espectáculo musical y más”, agregó la firma, que se refería a sus “ángeles” -el apodo de las modelos que desfilaban con alas gigantes adosadas en la espalda.

El grupo anunció en noviembre de 2019 la cancelación de este espectáculo, considerado sexista y desfasado según el movimiento contra el acoso sexual a las mujeres y por los derechos femeninos #MeToo.

Este desfile, estrenado en 1995, era seguido en todo el mundo por millones de espectadores, pero su número fue disminuyendo con el paso de los años. En 2014, atrajo a nueve millones de estadounidenses a sus pantallas, pero en 2018 solo hubo 3,3 millones de televidentes.

Modelos famosas como las brasileñas Gisele Bündchen y Adriana Lima, la alemana Heidi Klum y la británica Naomi Campbell han desfilado para la marca y pasaron a ser “ángeles”, garantizándose una buena cuota de celebridad. Estrellas del mundo de la música como Taylor Swift, Kanye West, Rihanna y Bruno Mars también se han presentado durante los desfiles.

La marca era propiedad del grupo L Brands, que se escindió para crear dos empresas independientes.

Victoria’s Secret también sufrió por ser asociada al caso del financista neoyorquino Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión en agosto de 2019 tras ser acusado de múltiples agresiones sexuales a menores durante muchos años en fiestas en una isla particular junto a personalidades del jet set. Epstein fue cercano durante mucho tiempo a Leslie Wexner, dueño de L Brands.

En los últimos años, la empresa ha intentado dar un giro a la marca cambiando las ‘ángeles’ por activistas, como la futbolista y activista de la comunidad LGTB Megan Rapinoe; la actriz y empresaria Priyanka Chopra Jonas o la primera modelo trans que desfiló para la firma, Valentina Sampaio.

A finales de 2023, la firma escenificó su retorno a la pasarela en un documental, ‘The Tour 23′, y celebró un evento que unió a modelos icónicas, como Adriana Lima, y a nuevas generaciones como Paloma Elsesser, de talla grande; Quannah Chasinghorse, indígena; y Winnie Harlow, que padece vitiligo.

