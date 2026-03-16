Karol G debutó en el after party de los Premios Óscar con este vestido: ¿quién lo diseñó?

Karol G en el "after party" de Vanity Fair. Amy Sussman/ Getty Images for Vanity Fair/ Foto: Getty Images via AFP - AMY SUSSMAN

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La colombiana Karol G debutó en la fiesta de Vanity Fair posterior a la entrega de los Premios Óscar 2026 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

La colombiana lleva una temporada deslumbrando con sus estilismos en las alfombras rojas y para esta ocasión no fue la excepción.

Karol G lució un diseño de la firma Ashi Studio de la colección SS26 Couture Collection.

El vestido es un corsé escultural gris sin tirantes, hecho con yeso y pintado al óleo, con una minifalda acampanada drapeada y un detalle de lazo extragrande en la espalda y cola. La cantante usó unos mules transparentes y lució un bob corto, con flequillo hasta los pómulos.

Vale la pena mencionar que la cantante también está a punto de cumplir otro hito en su carrera al ser cabeza del cartel del festival de Coachella en California.

¿Qué es Ashi Studio?

Es una casa de moda fundada en 2007 por Ashi. El objetivo de la marca es elevar la alta costura a la categoría de arte, de acuerdo con la firma.

“Profundamente romántico, su obra insufla nueva vida a una concepción particular de la alta costura, arraigada en el savoir faire más exclusivo, el dominio de los volúmenes y la búsqueda de la pureza en cada línea, definiendo un estilo decididamente moderno, barroco pero minimalista”.

Durante casi diez años, la marca ha presentado sus colecciones de alta costura, nupciales y cápsula en París.

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