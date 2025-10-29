Karol G y Glenn Martens, director creativo de Diesel, lanzaron una colaboración

Karol G lanzó junto a Diesel una colección cápsula. / Cortesía Diesel Foto: Cortesía Diesel

Diesel y Karol G presentaron este miércoles una colección cápsula en el que se fusiona el estilo de la artista paisa con la esencia de la marca, que se destaca por la autoexpresión y la libertad.

La colección cuenta con nueve piezas y, según la marca, el director creativo, Glenn Martens, la ve como una celebración de la música y el espíritu creativo de Karol G, específicamente de su nuevo álbum Tropicoqueta, lanzado en junio.

“Esta colección con Diesel está muy cerca de mi corazón. Para mí, Diesel representa todo lo que Tropicoqueta significa: libertad, autoexpresión y salir de tu zona de confort. He amado la marca durante mucho tiempo, así que llevar el universo de Tropicoqueta a la moda con ellos, llegó en el momento perfecto", dijo Karol G.

Vale la pena mencionar que Diesel es una compañía internacional de estilo de vida,, fundada por Renzo Rosso en 1978.

Desde 2020, sus colecciones están bajo la dirección creativa de Glenn Martens. La marca cuenta con una amplia línea en la que se incluyen, más allá del tradicional denim, accesorios, gafas, fragancias, relojes y joyería, hasta proyectos de interiorismo e inmobiliarios bajo Diesel Living.

¿En qué se inspiró la colaboración?

La cáspula se inspira en la carátula y los gráficos del disco, la línea incluye ropa de calle, prendas en denim, trajes de baño y accesorios, que se destacan por el color naranja y por los estampados de flor de loto y coco.

¿Qué elementos se destacan en la colección?

“Un bikini metálico naranja, un traje de baño enterizo y un vestido tejido naranja presentan estampados de flor de loto estratégicamente ubicados sobre el busto y la zona del bikini”, detalló la marca.

Una camiseta con estampado floral lleva impreso el título de una de las canciones del álbum, LATINA FOREVA , en el pecho.

Una chaqueta tipo biker de mezclilla gris y unos shorts largos a juego están estampados con mylar plateado y dorado en toda su superficie.

La colección se completa con una gorra tipo béisbol, gafas naranjas y una versión exclusiva del bolso Double-D de Diesel, diseñado personalmente por Karol G. “Con su forma lúdica y el estampado personalizado de flor de loto, el bolso captura perfectamente el espíritu de la cápsula”, asegura la marca.

Vale la pena mencionar que Diesel ya había vestido a la colombiana para su aparición en los MTV Video Music Awards 2023.

Con este lanzamiento, Karol G se une al grupo de colaboradores artísticos de Diesel, entre los que se encuentran Rihanna, Damiano David y Hoshi.

