Kate Moss protagonizó el debut de Demna Gvasalia en Gucci con un vestido y una icónica tanga

El esperado debut del georgiano Demna Gvasalia al frente de Gucci en la Semana de la Moda de Milán reunió este viernes a una lluvia de estrellas para contemplar su primera colección, marcada por las siluetas ajustadas, los brillos y con Kate Moss como protagonista.

Bajo el título ‘Primavera’, la propuesta para el Otoño-Invierno 2026-2027 presentó una colección masculina y otra femenina que recorren el camino desde las subculturas urbanas hasta el lujo nocturno, en una mezcla de elegancia despreocupada y sensualidad consciente.

En su vertiente femenina, Demna apuesta por siluetas que realzan la figura mediante faldas de tubo, trajes de caída fluida y vestidos cortos ceñidos.

Esta sofisticación se equilibró con una estética de ‘descuido fingido’, apreciable en peinados y maquillajes que evocaban la actitud de una fiesta prolongada hasta el amanecer.

La paleta cromática se mantuvo fiel a la monocromía, con el negro como eje central, escoltado por incursiones estratégicas en blanco, plata y azul cobalto. En el segmento nocturno, la colección se volcó hacia el maximalismo con una explosión de texturas metalizadas, doradas y plateadas.

El diseñador no olvidó los guiños históricos a la marca en su primera colección, integrando códigos del archivo como el monograma GG, el icónico motivo Flora, o la estética de los años noventa de la era de Tom Ford.

En cuanto a los complementos, destacaron los accesorios de piel en la colección para mujer y las piezas ultraajustadas en la masculina.

El momento culminante lo protagonizó la modelo británica Kate Moss quien, a sus 52 años, cerró el desfile con un ceñido vestido negro de cristales y espalda descubierta, al son de ‘Tu sì ‘na cosa grande’ de la recientemente fallecida Ornella Vanoni.

Además, usó una tanga con el logo de Gucci que en 1997 generó impacto en la industria de la moda. De acuerdo con Harper’s Bazzar, en el desfile de la primavera/verano 1997 de Gucci el diseñador estadounidense Tom Ford “incorporó este icónico diseño a sus propuestas, poniendo de manifiesto el poder de las prendas de tiro bajo o escote extremadamente en la espalda, lo que conocemos como bumster".

La modelo Kate Moss volvió a desfilar para Gucci 26 años después.

En el elenco de modelos figuraron rostros como el de la también británica Emily Ratajkowski o la estadounidense Vivian Jenna Wilson, hija del magnate tecnológico Elon Musk.

Un ‘front row’ de celebridades y diseñadores

Demna presentó su primera colección para Gucci ante una expectación máxima y una primera fila en la que destacaron figuras como la actriz Demi Moore, las empresarias Paris y Nicky Hilton o Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Asimismo, también se pudo ver al piloto de Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli junto a la tenista Aryna Sabalenka.

Apoyando al georgiano en su estreno también acudieron diseñadores de renombre como Donatella Versace y Alessandro Michele, exdirector creativo de Gucci y actual responsable de Valentino.

El día antes de su debut, Demna afirmó en redes que su visión se basa en la coexistencia de la tradición y de la moda, apostando por un Gucci más ligero, refinado y emocional: “No quiero que sea intelectual, sino que Gucci sea un sentimiento”, explicó.

“Este primer desfile presenta un universo de códigos de vestimenta que darán forma a mi lenguaje en el futuro. Es un comienzo intencionado y la base que da inicio a mi historia de Gucci”, concluyó.

