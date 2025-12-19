Kering anuncia la adquisición del productor de joyas italiano Raselli Franco Group

Imagen de referencia. /Eric Piermont/ AFP Foto: AFP - ERIC PIERMONT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Kering anunció la adquisición del productor de joyas italiano Raselli Franco Group, con una inversión inicial de 115 millones de euros en la compañía que irá ampliando hasta su toma de control en 2032, la primera compra efectuada desde la llegada de Luca De Meo al frente del grupo de lujo francés.

En un comunicado, Kering precisó que la adquisición por parte del grupo de la empresa familiar italiana que elabora de piezas de alta joyería para marcas líderes de lujo se inicia con una participación del 20 % y se irá incrementando de forma gradual hasta alcanzar el control total dentro de siete años.

“La adquisición se completará en varias etapas, comenzando con una participación inicial del 20 % en el primer trimestre de 2026, por 115 millones de euros. El acuerdo incluye un plan claro para alcanzar la plena propiedad en 2032. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias”, señaló Kering en la nota de prensa.

Esta adquisición, la primera realizada por el grupo de lujo, fuertemente endeudado, bajo el liderazgo de su nuevo consejero delegado, Luca De Meo, forma parte de la estrategia de Kering para impulsar el crecimiento a largo plazo de sus firmas y reforzar el control sobre su cadena de valor, afirmó el conglomerado.

De Meo declaró en el comunicado que esta operación asegurará “capacidades de producción esenciales” y acelerará el crecimiento en el sector de la joyería, donde Kering posee marcas como Boucheron y Pomellato.