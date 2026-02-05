La colombiana Johanna Ortiz inaugurará la próxima edición de MBFW Madrid

Resume e infórmame rápido

La diseñadora colombiana, una de las diseñadoras latinoamericanas más influyentes del panorama internacional, inaugurá el calendario oficial de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) con una puesta en escena el próximo 17 de marzo, en un espacio icónico de la ciudad.

Johanna Ortiz nació en Cali, Colombia, y ha construido su marca homónima sobre dos pilares: “la maravilla y la belleza natural de su tierra natal y su inquebrantable creencia en el poder y el apoyo de las mujeres”, explica la propia diseñadora en su página web.

Ortiz estudió diseño de moda en el Instituto de Arte de Fort Lauderdale. Tras graduarse con honores y completar su formación académica en diseño de moda en Nueva York y París, regresó a Colombia y creó su marca en 2003.

“Lo que comenzó en 2003 como una colección de resort centrada en trajes de baño se ha convertido en una distinguida trayectoria en la moda y una marca global de estilo de vida de lujo que abarca colecciones de prêt-à-porter, resort, accesorios y hogar”.

Su marca es un homenaje a la artesanía hispanoamericana, al trabajo manual transmitido de generación en generación y a una feminidad poderosa que dialoga con la naturaleza, la sensualidad y la identidad cultural.

Cada colección refleja un equilibrio delicado entre tradición y contemporaneidad, donde los volúmenes escultóricos, los estampados orgánicos y la atención al detalle se convierten en un lenguaje propio, reconocible y atemporal.

“La inauguración de MBFWMadrid con Johanna Ortiz refuerza el compromiso de la pasarela con una visión global de la moda, sensible a la diversidad creativa y cultural”, dijeron a través de un comunicado los organizadores del evento, Ifema Madrid.

La participación de la colombiana se enmarca dentro del puente Hispanoamérica que el evento viene impulsando y consolidando desde la pasada edición (con la pasarela de la también colombiana Silvia Tcherassi).

“Un diálogo creativo que apuesta por el intercambio, la colaboración y la puesta en valor de narrativas compartidas entre ambas, España e Hispanoamérica”, dicen.

La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará a lo largo de la semana del 17 al 22 de marzo, contará con nuevos formatos creativos y una propuesta ampliada de localizaciones, acercando la moda a distintos espacios de la ciudad.

“Una apuesta que consolida a Madrid como un escenario vivo para la creatividad, el talento y la innovación, y que reafirma el compromiso de la pasarela con el impulso de la industria y su proyección internacional”.

