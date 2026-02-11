La colombiana Manuela Álvarez entre los semifinalistas del premio LVHM 2026

Manuela Álvarez decidió crear su propia marca: MAZ Manuela Álvarez en 2013. / Cortesía Foto: Cortesía

La diseñadora bogotana Manuela Álvarez es una de las semifinalistas del premio LVMH 2026, concurso que se creó en 2013 para apoyar el talento creativo mundial.

Álvarez es la fundadora de MAZ Manuela Álvarez una marca de moda lenta contemporánea en la que la artesanía se combina con el diseño, la investigación de materiales y la inteligencia cultural.

MAZ hizo una colaboración en 2025 con adidas Originals y ha representado a América Latina en dos ocasiones en las Naciones Unidas, posicionando la artesanía como un lenguaje sofisticado y relevante a nivel mundial.

La diseñadora fundó su marca en 2013 y surgió de un proceso “profundamente introspectivo que se materializa a través de la confección, dando lugar a una estética que empodera a las mujeres en su vida diaria a través de la ropa y la esencia que esta transmite”.

El 90 % de sus prendas son confeccionadas por manos artesanas. “Nuestro equipo está conformado por mujeres cabeza de familia y miembros de comunidades indígenas y artesanas en Colombia”, dice la marca.

“Su trabajo construye una nueva narrativa de la moda contemporánea desde el Sur Global: intelectual, innovadora y profundamente humana”, dicen los organizadores del premio.

Manuela Álvarez estudió diseño de moda en el Instituto Marangoni en Milán, donde descubrió su interés por la sastrería contemporánea y encontró su voz creativa a través de la práctica.

El premio LVMH ((Louis Vuitton Moët Hennessy) es un concurso anual que está abierto a diseñadores de 18 a 40 años. El ganador del premio recibe 400.000 euros y es asesorado durante un año por un equipo de expertos de LVMH.

Cada año, el jurado elige a 20 semifinalistas entre las solicitudes realizadas en línea. Durante la semifinal, expertos del mundo de la moda eligen a los finalistas y, los miembros del jurado eligen a los ganadores.

