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06 de agosto de 2026 - 12:31 a. m.

La cumbia, Matilde Díaz y Latinoamérica inspiraron la nueva colección de Juan Pablo Socarrás

El Museo de Antioquia se convirtió en el escenario para “Matilde”, una colección que rindió homenaje a la memoria cultural latinoamericana a través de la moda. En entrevista con El Hilo el diseñador habla sobre la inspiración para esta nueva propuesta.

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Lucety Carreño Rojas

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