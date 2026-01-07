La imagen de Nicolás Maduro: ropa deportiva, desorientado y sin poder

Donald Trump compartió una fotografía que muestra a Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima. Foto: Archivo Particular - Archivo Particular

Una sudadera gris Nike Tech Fleece, ojos y orejas cubiertas y esposado. Esa es la imagen que quedó para la historia sobre la captura de Nicolás Maduro.

Una indumentaria opuesta a la que tradicionalmente se asocia con el líder del chavismo. En sus apariciones públicas (y bailes) solía vestir con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela o con camisas y pantalones formales, manteniendo una imagen de autoridad. Ahora, como era de esperarse, su ropa delata que el poder ya no le pertenece.

“Desde la indumentaria, que uno supone que le fue asignada y no elegida por él, esas prendas que está utilizando son muy básicas en términos de comunicación y de autoridad”, dice Beatriz Arango, periodista de moda.

Edward Salazar Celis, sociólogo e investigar de moda, menciona que la gestualidad y el lenguaje no verbal de Maduro “mandan un mensaje ambiguo ante una situación complicada y tensa de intervención ilegal de Estados Unidos a Venezuela”.

Es ambiguo, explica Salazar, porque muestra cierta serenidad utlizando ropa sport y de consumo masivo de moda, en una situación atípica: esposado y con los ojos vendados.

Luego, aterriza en Nueva York, con una actitud desenfadada y saludando en inglés. Esa ambigüedad es la muestra de la “incertidumbre, tensa calma, y habla también de las condiciones en las que fue sacado de Venezuela. La ambiguedad es lo que marca la pauta de la comunicación”, dice Salazar.

Otra imagen que también ha causado impacto es en la que Maduro aparece sentado con un hoodie de la marca Origin, con los pulgares arriba y semisonriente; mientras que a su alrededor están agentes de la DEA. “Si él también estuviera de pie, llevaría una ventaja escénica grande por su estatura. El comportamiento que está teniendo tampoco coincide con su realidad”, dice Arango.

Así las cosas, en estos momentos, lenguaje no verbal de Maduro es el de una persona desorientada. “El hecho de llegar a las oficinas, saludar y desear un feliz año, evidencian que ni sus elementos de comunicación verbal ni la no verbal, coinciden con la gravedad de su situación”.

Sin embargo, los maduristas y el equipo cercano a Nicolás Maduro, de acuerdo con La Hora de Venezuela, estos gestos son mensajes diseñados con un objetivo: generar tranquilidad a sus bases políticas.

Las redes sociales y los memes

Las redes sociales permiten una respuesta inmediata a todos los hechos que ocurren, pero también se convierten en un territorio de burlas, sátiras y mofa como respuesta a situaciones tensionantes.

“La reacción de muchas personas es darles la vuelta a situaciones tensionantes y responder con memes, consumo, la parte un poco más pop y superficial. Lo hemos visto en otros escenarios, como el COVID, no solo se reacciona con seriedad y gravedad”, explica Salazar.

Un caso reciente, recuerda el investigador de moda, es el de Luigi Nicholas Mangione, quien es acusado de asesinar a Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare. Su juicio ha sido mediatizado. “Sus decisiones estilísticas han sido comentadas, así como su apariencia, que ha generado atención. Lo mismo está ocurriendo con Maduro, la gente consumo el tema u lo digiere con otros lenguajes que no son políticos ni de relaciones internacionales”.

Sin embargo, explica Salazar, que en el contexto político todos los lenguajes no verbales “tienen una dimensión política y son interpretados de manera política. Quienes están en las esferas del poder saben lo que el lenguaje no verbal comunica”.

Nike y su reputación

Nike no patrocinó a Maduro, pero logró un pico de viralidad. Las búsquedas de “sudadera Nike Maduro” se dispararon en Internet.

Vale la pena mencionar que, a las imágenes y personas de poder, siempre se les observa las decisiones de consumo que toman y cómo eso se acerca o aleja de sus posturas políticas.

En la página web de Nike aparece disponible la sudadera Nike Tech y la describen como “un producto confeccionado con, al menos, un 50 % de materiales sostenibles, y utiliza una combinación de poliéster reciclado y fibras de algodón orgánico. La mezcla contiene al menos un 10 % de fibras recicladas o un 10 % de fibras de algodón orgánico”.

Sobre la pregunta de por qué las personas estarían interesadas en vestir como Maduro justo en este momento, El Fashion Memo, menciona en su análisis que, “tal vez este momento viral y subsecuente interés y curiosidad de las audiencias fueron alimentadas por el discurso visual de Maduro, quien ha moldeado su postura política en contra del capitalismo y señalado las imperfecciones de un país que prospera en este sistema”.

Maduro, a pesar de eso, terminó vestido con un conjunto de una marca “que parece simbolizar aquello que ideológicamente Maduro repele”.

El consumo se convierte entonces en el vehículo para que las personas interactúen con un evento histórico y sientan, de alguna manera, que hacen parte de este.

Lo de Nike y su reputación es “inevitable por las relaciones de las redes sociales y de la comunicación digital: burla, sátira y consumo burlezco llegan de forma rapida. Ninguna marca está exenta de asociaciones indeseadas”, comenta Salazar.

A pesar de que sí generan una conversación y picos de venta, “no les afecta su crisis reputacional, porque Internet olvida rápido, no están patrocinado a Maduro, sino que es un consumidor que ocupa una posición de poder económico, tiene capital suficiente para comprarse la marca que quiera”, agrega.

Estados Unidos es un país que sabe jugar con la comunicación política. Logró cambiar con elementos básicos y callejeros, la imagen y poder de un hombre como Nicolás Maduro.

