La industria de la moda se enfrenta a regulaciones cambiantes y costos al alza

La Asociación de la Industria de la Moda de EE.UU. (Usfia) nombró el viernes como director a Michael Lambert, responsable de comercio de la marca Urban Outfitters, que reconoció un entorno global “complicado” en pleno despliegue de la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump.

Lambert, en un comunicado, dijo que ha “visto de primera mano los grandes beneficios de ser parte de la principal asociación comercial de importadores de textil y ropa” durante 20 años y abogó por hacer de este grupo un “recurso” para apoyar a las empresas en las “complejidades e incertidumbres” de los próximos años.

“Sería un eufemismo decir que el entorno comercial global actual es complicado. Los requisitos de importación están cambiando cada semana, a veces cada día. Los costes están subiendo. Las regulaciones se están volviendo más complicadas”, destacó el ejecutivo.

La Usfia criticó en abril el impacto “desproporcionado” de los nuevos aranceles de Washington en el sector de la moda, que depende en gran medida de los países asiáticos para la importación, y en su página web denuncia el efecto negativo en las cadenas de suministro.

Según el grupo, las empresas y consumidores de EE.UU. han pagado desde la entrada en vigor de la política arancelaria de Trump 677.000 millones de dólares y estima un impacto de 20.000 millones en las importaciones textiles solo este año.

La presidenta de Usfia, Julia Hughes, por su parte, dijo esperar que Lambert conduzca al grupo a “victorias en políticas comerciales” para sus miembros y reivindicó que su misión es “eliminar barreras al comercio”, a la par que ayudarles a cumplir con las normativas de empleo, derechos humanos y medioambientales.

El grupo nombró también una nueva vicepresidenta, Maristella Iacobello, que es una alta ejecutiva del conglomerado de la moda PVH especializada precisamente en cumplimiento de normativas de comercio y aduanas, indica la nota.