La inspiración de la nueva colección de novias de Jorge Duque

La nueva colección de novias de Jorge Duque. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, se lee en 1 Corintios 13:4-7, el fragmento de la Biblia en el que se inspira parte de la colección del diseñador Jorge Duque.

El diseñador colombiano Jorge Duque presentó “Ágape Novias 2026”, en el marco del Fashion Designers of Latin America (FDLA) en Nueva York.

La colección fue un homenaje al amor en todas sus formas. Duque se inspiró en una pérdida reciente que lo llevó a reflexionar sobre la esencia del amor como sustento y fuerza vital.

La colección “Ágape” se basó en la trilogía de Kieslowski, explorando temas como la fraternidad, la igualdad y la libertad.

A través de esta propuesta, Duque celebró el amor como un todo, una experiencia que nutre y da sentido a la existencia. La música de Preissner acompañó el desfile, resonando con letras que exaltan el amor en su máxima expresión.

“Pusimos la música de Preissner, para Kieslowski, en la que en griego se canta ‘el amor no es egoísta, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es servicial’... Y son como los ángeles cantando a Dios la alabanza más grande del mundo”, cuenta el diseñador.

Claves de la propuesta de la colección

Los diseños se destacaron por su meticulosa artesanía, incorporando organzas espectaculares, corsés ajustados y siluetas fluidas que evocaron la elegancia del Renacimiento italiano.

La colección incluyó técnicas de costura urbanas de España y texturas variadas, desde pieles hasta tules, fusionando tradición y modernidad.

Cada pieza fue un tributo a las modistas y costureros que han transformado momentos especiales en recuerdos imborrables.

“Ágape Novias 2026”, presentada en Nueva York, marcó un hito en la carrera de Duque, reafirmando su posición como un destacado modisto latinoamericano.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.