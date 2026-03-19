Autorizan la continuidad del ‘marketplace’ de Shein

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El Tribunal de Apelación de París rechazó este jueves la demanda del Gobierno francés para suspender el ‘marketplace’ de Shein tras el escándalo por la detección de muñecas sexuales con aspecto de niñas y otros productos prohibidos que ofrecían algunos comerciantes asociados a la plataforma china.

Los jueces confirmaron el dictamen en primera instancia con el argumento de que actualmente ya no se está produciendo el daño que justificó la intervención del Estado en otoño, cuando las autoridades habían amenazado incluso con suspender la actividad del gigante chino.

Además, añadieron en un comunicado que tampoco se puede afirmar que haya “un daño futuro cierto”, lo que viene a desmentir la posición del Ejecutivo con su demanda.

La razón es que la empresa china había reaccionado rápidamente para retirar los productos prohibidos y había establecido “medidas de control” para sus propios productos y para los de los vendedores externos.

En una primera reacción, el Ejecutivo quiso resaltar en un comunicado que el Tribunal de Apelación al menos obliga a Shein “con carácter inmediato” medidas de verificación de la edad para los productos de carácter pornográfico que comercialice y que si no lo hace se expone a una multa de 10.000 euros por cada infracción.

El Gobierno afirmó que se mantendrá “extremadamente vigilante” sobre la aplicación de esa decisión.

Tras señalarse en noviembre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil, pero también de armas ilegales y medicamentos, el Gobierno planteó el cierre de Shein, que respondió retirando esos artículos, suspendiendo temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa.

El Ejecutivo, no obstante, intentó en un primer momento que la Justicia diera su visto bueno a un cierre durante tres meses de la plataforma, pero después de que el Tribunal Judicial de París lo descartó en diciembre, se limitó a reclamar la suspensión de su cíbermercado con comerciantes exteriores.

A la vista del revés judicial que sufrió este jueves, el Gobierno subrayó “la necesidad de que evoluciones el derecho actual en el plano nacional y europeo y reforzar los poderes de sanción de las plataformas de comercio en línea”, algo en lo que dijo que ya está trabajando.

De hecho, señaló que “gracias a la movilización de las autoridades francesas” la Comisión Europea ha abierto una investigación y si se detectan incumplimientos de la normativa, “Shein se expone a sanciones que pueden alcanzar hasta el 6 % de su facturación mundial”.