La marca colombiana A New Cross llega a Milán

A New Cross, un proyecto de moda colombiana con más 15 años de trayectoria y creado por el diseñador y director creativo Agustín Nicolás Rivero, llega a Milán, Italia.

La marca estará presente en la concept store Daad Dantone con una selección de prendas, principalmente artesanales, de la colección “Proceso” que el diseñador mostró en Colombiamoda.

Vale la pena mencionar que la marca fue la encargada de la pasarela inaugural de Colombiamoda 2024, celebrando los 35 años de uno de los eventos más importantes de la moda latinoamericana.

“Proceso” es una colección que captura el viaje entre una idea y su resultado, “destacando la importancia de la exploración y la curiosidad como elementos fundamentales en el proceso creativo. A New Cross como marca ha sido un ejercicio de resistencia y no de velocidad y esta filosofía se ve reflejada en cada prenda”, explicó la marca en su momento.

Con la colección, A New Cross resalta el textil como un gran contenedor de memoria, “en el que cada pieza artesanal en lugar de centrarse en lo étnico o en lo que normalmente asociamos con artesanía, refleja un zeitgeist más hostil producto de un mundo cada vez más efímero, global y en constante movimiento”.

Vale la pena mencionar que lo artesanal, la sofisticación y el minimalismo han sido pilares fundamentales para A New Cross.

La marca se dedica a crear prendas de una calidad excepcional que enaltezcan a quién las viste, convirtiéndose en piezas de colección que formarán parte de la identidad de la persona por muchos años.

A New Cross “es un proyecto que siempre ha nadado en contracorriente de las tendencias tradicionales, se ha caracterizado por borrar los límites entre la moda, el arte y el diseño”, puntualiza la marca que da un paso hacia la internacionalización de la moda colombiana.

